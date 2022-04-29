Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Bairro da Penha

Polícia faz operação na casa do pai de líder de facção em Vitória

A ação tem o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão na casa do pai de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, localizada no bairro Da Penha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 abr 2022 às 09:12

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 09:12

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Nestor Muller/Arquivo
A casa do pai de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (29). A ação visa a cumprir um mandado de busca e apreensão na residência localizada no bairro Da Penha, em Vitória.
O delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Marcelo Cavalcante, afirmou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que os policiais buscam o esconderijo de Marujo e o mandado permite que a polícia faça até escavações dentro da residência para encontrar o foragido. 
Marujo é apontado pela polícia como o líder da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) situada no bairro Da Penha e que comanda o tráfico de drogas em outros pontos da Grande Vitória. Ele está sendo procurado há cinco anos. Em junho de 2021, chegou a ser procurado por forças policiais em uma favela do Rio de Janeiro.
Conforme divulgado no final da tarde desta sexta-feira (29) pela Polícia Civil, na residência foi encontrado um esconderijo atrás do fundo falso de um guarda-roupa, que dava acesso a um vão de aproximadamente 30 centímetros de largura, provavelmente usado por criminosos para fugir de buscas policiais.

DOIS SUSPEITOS PRESOS

Na mesma operação, dois suspeitos foram presos: Diego do Nascimento Rosa, de 28 anos, e Jonathan de Oliveira Martins da Silva, de 26 anos. Contra o primeiro havia mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já contra o segundo, tinha um mandado pelos mesmos dois crimes e por organização criminosa.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, Jonathan também era um alvo da Operação Sicário. Vulgo "Lobinho", ele ocupava uma função importante dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV). "Ele era um dos indivíduos que faziam a 'contenção' no morro. Ou seja, empunhava armas para garantir a segurança das bocas de fumo e fazer ataques a facções rivais", explicou o delegado Marcelo Cavalcanti.

Veja Também

Gerente do tráfico na região do Bairro da Penha é preso

Veja quem é quem na organização do Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Líder de facção criminosa de Vitória é procurado em favela do Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha Grande Vitória Polícia Civil tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados