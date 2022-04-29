Polícia faz operação na casa do pai de líder de facção em Vitória

A casa do pai de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (29). A ação visa a cumprir um mandado de busca e apreensão na residência localizada no bairro Da Penha, em Vitória.
O delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Marcelo Cavalcante, afirmou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que os policiais buscam o esconderijo de Marujo e o mandado permite que a polícia faça até escavações dentro da residência para encontrar o foragido.
Marujo é apontado pela polícia como o líder da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) situada no bairro Da Penha e que comanda o tráfico de drogas em outros pontos da Grande Vitória. Ele está sendo procurado há cinco anos. Em junho de 2021, chegou a ser procurado por forças policiais em uma favela do Rio de Janeiro.
Conforme divulgado no final da tarde desta sexta-feira (29) pela Polícia Civil, na residência foi encontrado um esconderijo atrás do fundo falso de um guarda-roupa, que dava acesso a um vão de aproximadamente 30 centímetros de largura, provavelmente usado por criminosos para fugir de buscas policiais.
DOIS SUSPEITOS PRESOS
Na mesma operação, dois suspeitos foram presos: Diego do Nascimento Rosa, de 28 anos, e Jonathan de Oliveira Martins da Silva, de 26 anos. Contra o primeiro havia mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já contra o segundo, tinha um mandado pelos mesmos dois crimes e por organização criminosa.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, Jonathan também era um alvo da Operação Sicário. Vulgo "Lobinho", ele ocupava uma função importante dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV). "Ele era um dos indivíduos que faziam a 'contenção' no morro. Ou seja, empunhava armas para garantir a segurança das bocas de fumo e fazer ataques a facções rivais", explicou o delegado Marcelo Cavalcanti.