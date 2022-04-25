Charles Rocha Soares, vulgo Charlinho, está na cadeia. Ele é apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico do Primeiro Comando de Vitória (PCV) . A atuação dele é principalmente nas regiões do Bairro da Penha e Itararé. A prisão teria acontecido neste domingo (24).

Your browser does not support the audio element. Gerente do tráfico na região do Bairro da Penha é preso

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça, ele já se encontra no Centro de Triagem de Viana. O criminoso também conta com passagens anteriores pelo sistema prisional, com registro entre setembro de 2011 e maio de 2016 por tráfico de drogas e homicídio.

Demandada, a Polícia Civil informou que apenas com o nome do suspeito não é possível localizar a prisão. A busca é feita por bairro, município e para qual delegacia o suspeito foi encaminhado. "Cabe destacar que, por ser feriado só temos acesso as ocorrências do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis", diz a nota.

A Polícia Militar também informou que, para verificar se a prisão foi realizada pela PM, precisa saber quando e onde ocorreu o fato. "Lembramos, ainda, que nos finais de semana e feriados a assessoria de comunicação apenas tem acesso às ocorrências registradas no plantão vigente".

NÚCLEOS E AS FUNÇÕES DE CADA MEMBRO DO PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA

Comando Central: fica dentro do presídio e avalia as principais determinações da organização. Cada membro tem um voto e juntos decidem a abertura de guerras contra os bairros;

fica dentro do presídio e avalia as principais determinações da organização. Cada membro tem um voto e juntos decidem a abertura de guerras contra os bairros; Lideranças: cada morro tem uma liderança. A Polícia Civil explica que a ideia é ter um líder local do próprio bairro, em uma espécie de “franquias”. Os membros não pegam em armas, só dão determinações;

cada morro tem uma liderança. A Polícia Civil explica que a ideia é ter um líder local do próprio bairro, em uma espécie de “franquias”. Os membros não pegam em armas, só dão determinações; Gerentes: existem gerentes por localidade, por tipo de droga e por quantidade de material ilícito vendido. Eles gerenciam o tráfico nos bairros;

existem gerentes por localidade, por tipo de droga e por quantidade de material ilícito vendido. Eles gerenciam o tráfico nos bairros; Contenção: pegam em armas e cometem os homicídios;

pegam em armas e cometem os homicídios; Vapores e visão: os “vapores” são os que efetivamente vendem as drogas e acabam ficando mais expostos às operações policiais, já os do “visão”, são a parte mais baixa da pirâmide do crime, ficam com radiocomunicadores, fazem os foguetórios e não estão dentro da divisão dos recursos, recebendo R$ 120 por uma jornada de 12;

os “vapores” são os que efetivamente vendem as drogas e acabam ficando mais expostos às operações policiais, já os do “visão”, são a parte mais baixa da pirâmide do crime, ficam com radiocomunicadores, fazem os foguetórios e não estão dentro da divisão dos recursos, recebendo R$ 120 por uma jornada de 12; Contenção: conhecidos como “faixa preta”, pegam em armas, cometem os homicídios e têm que defender o bairro.

conhecidos como “faixa preta”, pegam em armas, cometem os homicídios e têm que defender o bairro. Outras funções: transporte de drogas e criptografia de rádios.

O PCV

O Primeiro Comando de Vitória (PCV) tem sede no Bairro da Penha, que fica na região conhecida como território do bem, e surgiu em 2010, em um modelo parecido com o do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas hoje é filiado ao Comando Vermelho (CV).

A região da Penha é definida pelo chefe do DHPP, delegado Romualdo Gianordolli, como o “centro gravitacional da criminalidade do Espírito Santo”. Na época, foi apreendido um bilhete em uma unidade prisional com o suposto estatuto que marcaria a criação dessa organização criminosa.

Análises do Centro de Inteligência e Análise Telemática da Polícia Civil (Ciat) identificaram que esse grupo criminoso se articulou com o passar dos anos, mesmo com o trabalho policial de combate ao tráfico de drogas na região.