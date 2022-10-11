Mulher denuncia amigo de colega de trabalho por estupro na Serra

Mulher de 46 anos denunciou que foi abusada durante uma carona na Serra Crédito: Rodrigo Gomes

Uma mulher de 46 anos denunciou o amigo de um colega de trabalho dela por estupro durante uma carona na noite de sábado (8), na Serra . O carro da Polícia Militar estava fazendo rondas no bairro Novo Horizonte, quando a operadora logística pediu socorro e denunciou o homem, que foi preso e levado à delegacia.

De acordo com a mulher, eles se conheceram durante uma festa dada por ela na própria casa, com colegas de trabalhos e amigos deles.

"Eu resolvi reunir os amigos em uma resenha e alguns dos nossos amigos trouxeram outras pessoas, porque era permitido. E a gente imaginava que quem iria vir eram pessoas da mesma índole", falou a operadora logística.

Às 22h de sábado (08), a festa acabou e os convidados resolveram continuar a reunião no bar. Foi neste trajeto que a mulher aceitou a carona de um amigo do colega de trabalho, um homem que teria entre 35 a 40 anos.

No carro, estavam o motorista, o homem e a mulher. Segundo ela, o suspeito começou a abusar dela, sem que o motorista fizesse algo para ajudá-la.

"Ele pegou o banco de onde eu estava sentada, travou minhas pernas de modo que eu não conseguia tirar. Ele se virou e começou a me molestar, a passar a mão em mim, me apertando, foi muito agressivo. Tentei abrir as portas do carro para eu sair, mas tava tudo travado. Eu só pedia pra sair, falei pra ele que não ia falar nada com ninguém", disse a mulher.

Segundo a mulher, os convidados da festa estranharam a demora dos dois e ligaram várias vezes para ela, que não conseguiu atender o celular. Quando chegaram, os amigos notaram que a mulher estava desnorteada e o abusador pedia para ela não falar nada.

Uma viatura da Polícia Militar passou perto do bar em que todos estavam, no bairro Novo Horizonte, e a mulher denunciou o caso.

"A sensação que eu tive quando ele me tocava é que eu recebia um choque. Eu me sinto destruída. Alguém tocar em você sem sua permissão, forçar uma situação dessa. A violência não é legal. A sensação que eu tenho é de morte", falou a mulher.

O homem foi preso e levado à Delegacia do Plantão da Mulher. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.