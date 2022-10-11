Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante carona

Mulher denuncia amigo de colega de trabalho por estupro na Serra

Segundo a vítima, de 46 anos, eles seguiam para um encontro entre colegas de trabalho em um bar. De acordo com ela, o motorista que os levou não a ajudou

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 06:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2022 às 06:49
Mulher de 46 anos denunciou que foi abusada durante uma carona na Serra
Mulher de 46 anos denunciou que foi abusada durante uma carona na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
Uma mulher de 46 anos denunciou o amigo de um colega de trabalho dela por estupro durante uma carona na noite de sábado (8), na Serra. O carro da Polícia Militar estava fazendo rondas no bairro Novo Horizonte, quando a operadora logística pediu socorro e denunciou o homem, que foi preso e levado à delegacia.
De acordo com a mulher, eles se conheceram durante uma festa dada por ela na própria casa, com colegas de trabalhos e amigos deles.
"Eu resolvi reunir os amigos em uma resenha e alguns dos nossos amigos trouxeram outras pessoas, porque era permitido. E a gente imaginava que quem iria vir eram pessoas da mesma índole", falou a operadora logística.
Às 22h de sábado (08), a festa acabou e os convidados resolveram continuar a reunião no bar. Foi neste trajeto que a mulher aceitou a carona de um amigo do colega de trabalho, um homem que teria entre 35 a 40 anos.
No carro, estavam o motorista, o homem e a mulher. Segundo ela, o suspeito começou a abusar dela, sem que o motorista fizesse algo para ajudá-la.
"Ele pegou o banco de onde eu estava sentada, travou minhas pernas de modo que eu não conseguia tirar. Ele se virou e começou a me molestar, a passar a mão em mim, me apertando, foi muito agressivo. Tentei abrir as portas do carro para eu sair, mas tava tudo travado. Eu só pedia pra sair, falei pra ele que não ia falar nada com ninguém", disse a mulher.
Segundo a mulher, os convidados da festa estranharam a demora dos dois e ligaram várias vezes para ela, que não conseguiu atender o celular. Quando chegaram, os amigos notaram que a mulher estava desnorteada e o abusador pedia para ela não falar nada.
Uma viatura da Polícia Militar passou perto do bar em que todos estavam, no bairro Novo Horizonte, e a mulher denunciou o caso.
"A sensação que eu tive quando ele me tocava é que eu recebia um choque. Eu me sinto destruída. Alguém tocar em você sem sua permissão, forçar uma situação dessa. A violência não é legal. A sensação que eu tenho é de morte", falou a mulher.
O homem foi preso e levado à Delegacia do Plantão da Mulher. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Estupro Polícia Civil Serra Polícia Militar Bairro Novo Horizonte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados