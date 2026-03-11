Mulher é esfaqueada por homem durante discussão em Piúma

Uma mulher ficou ferida após ser esfaqueada por um homem durante uma discussão no bairro Monte Aghá, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima ferida. O suspeito de cometer o ataque fugiu antes da chegada da corporação e não foi localizado.

A PM não informou qual seria a relação entre a vítima e o suspeito e também não divulgou a identidade dos envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Piúma. Até o momento, o suspeito não foi preso e, para não comprometer as investigações, outros detalhes não foram divulgados.