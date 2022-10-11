Mãe é presa com drogas escondidas no quarto dos filhos em Vila Velha

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta , a Guarda Municipal foi até o apartamento após receber uma denúncia anônima. Quando chegaram na rua, os agentes viram a jovem fumando maconha na área externa do condomínio. A corporação entrou no apartamento dela, onde achou mais droga no quarto das crianças.

No local, foi possível constatar que os filhos da mulher ainda estavam dormindo em um colchão no chão, em meio a roupas sujas e espalhadas. Após a prisão de Angelica, as crianças foram encaminhadas para a casa de uma vizinha. A suspeita já tinha outras passagens por uso de drogas.