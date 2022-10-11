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Tráfico de drogas

Mãe é presa com drogas escondidas no quarto dos filhos em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, a mulher estaria utilizando o próprio apartamento para esconder maconha, inclusive o quarto dos filhos, de 1 e 4 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2022 às 22:35

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 22:35

Quantidade de maconha encontrada com a suspeita, nesta segunda-feira (10)
Quantidade de maconha encontrada com a suspeita, dentro do condomínio onde mora, nesta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (10) dentro do apartamento onde mora, no bairro Nova América, em Vila Velha, suspeita de participar do tráfico de drogas da região. Angelica Sperandio Santos, de 24 anos, utilizava o local para esconder entorpecentes, inclusive o quarto dos filhos, de 1 e 4 anos.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a Guarda Municipal foi até o apartamento após receber uma denúncia anônima. Quando chegaram na rua, os agentes viram a jovem fumando maconha na área externa do condomínio. A corporação entrou no apartamento dela, onde achou mais droga no quarto das crianças.
No local, foi possível constatar que os filhos da mulher ainda estavam dormindo em um colchão no chão, em meio a roupas sujas e espalhadas. Após a prisão de Angelica, as crianças foram encaminhadas para a casa de uma vizinha. A suspeita já tinha outras passagens por uso de drogas.  
Angelica foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, e a droga apreendida entregue à Polícia Civil.

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