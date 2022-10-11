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Metralhadoras e submetralhadoras

Polícia apreende drogas e armas em bairros de Cariacica e Serra

Ocorrências foram registradas nos dois municípios, nesta segunda-feira (10); nenhum suspeito foi preso, informou a PM

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2022 às 22:04
Material apreendido pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10), na Serra e em Cariacica
Material apreendido pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10), na Serra e em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Equipes da Polícia Militar do Espírito Santo apreenderam nesta segunda-feira (10) três metralhadoras, uma submetralhadora, além de carregadores alongados, munições e drogas nos municípios da Serra e Cariacica.
A primeira ocorrência foi registrada em Carapina Grande, na Serra, onde uma guarnição realizava patrulhamento preventivo e se deparou com um grupo de indivíduos. Ao perceberem que seriam abordados, os homens empreenderam fuga, atirando contra os militares que revidaram.
Na fuga, os indivíduos deixaram para trás três metralhadoras de fabricação semi-industrial, de calibre .380, sete munições do mesmo calibre e seis carregadores alongados.
Já outra equipe patrulhava pelo bairro Itanguá, em Cariacica, por volta das 16h, quando recebeu informações anônimas de que criminosos ligados ao tráfico de drogas estariam naquele momento em uma rua sem saída da região. Imediatamente, os militares seguiram para o endereço, com o objetivo de averiguar as informações. Logo que se aproximaram, os policiais visualizaram os suspeitos fugindo por cima dos muros das residências.
No entanto, os indivíduos abandonaram no local uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, também calibre .380, um carregador para submetralhadora, cinco munições, um pedaço de 390 gramas de maconha, 109 buchas da mesma substância, 55 gramas de cocaína e três balanças de precisão.
Nenhum suspeito foi detido nas duas ocorrências e não houve registro de feridos. Todos os materiais apreendidos foram entregues nas delegacias regionais de cada município.

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