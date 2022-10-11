Polícia apreende drogas e armas em bairros de Cariacica e Serra

Material apreendido pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10), na Serra e em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Militar

A primeira ocorrência foi registrada em Carapina Grande, na Serra, onde uma guarnição realizava patrulhamento preventivo e se deparou com um grupo de indivíduos. Ao perceberem que seriam abordados, os homens empreenderam fuga, atirando contra os militares que revidaram.

Na fuga, os indivíduos deixaram para trás três metralhadoras de fabricação semi-industrial, de calibre .380, sete munições do mesmo calibre e seis carregadores alongados.

Já outra equipe patrulhava pelo bairro Itanguá, em Cariacica, por volta das 16h, quando recebeu informações anônimas de que criminosos ligados ao tráfico de drogas estariam naquele momento em uma rua sem saída da região. Imediatamente, os militares seguiram para o endereço, com o objetivo de averiguar as informações. Logo que se aproximaram, os policiais visualizaram os suspeitos fugindo por cima dos muros das residências.

No entanto, os indivíduos abandonaram no local uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, também calibre .380, um carregador para submetralhadora, cinco munições, um pedaço de 390 gramas de maconha, 109 buchas da mesma substância, 55 gramas de cocaína e três balanças de precisão.