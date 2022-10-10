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Domingos Martins

Homem morre após levar facada por causa de dívida de 85 reais no ES

Vítima levou golpes na região da barriga após discussão em um bar; suspeito foi preso
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 out 2022 às 19:06

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 19:06

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após levar uma facada durante uma discussão em um bar na localidade de Ponto Alto II, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. O motivo da briga, segundo a polícia, foi uma dívida antiga de 85 reais.
O caso aconteceu no último sábado (8). Os policiais foram chamados porque moradores disseram que havia um homem caído no chão com ferimentos de faca. Testemunhas revelaram que o crime aconteceu dentro de um bar, e o suspeito seria o dono do estabelecimento.
O Samu foi acionado e socorreu a vítima até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Homem morre após levar facada por causa de dívida de 85 reais no ES
Enquanto isso, os militares foram em busca do suspeito. Eles estiveram no bar, mas o local estava fechado. Depois, seguiram para a casa do comerciante. "Após chamar algumas vezes, o morador atendeu a equipe e confirmou que desferiu um golpe de arma branca em um cliente após uma discussão sobre uma dívida antiga de 85 reais", completou a Polícia Militar.
O suspeito ainda tentou argumentar. "Ainda segundo o homem, a vítima estaria arrumando confusão e afrontando-o a sair do bar, colocando a mão na cintura. Neste momento, o homem pegou uma faca e desferiu um golpe na região da barriga da vítima, que saiu correndo", diz a nota da PM.
Ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por tentativa de homicídio por motivo fútil e encaminhado ao sistema prisional.
No domingo (9), a vítima, que estava no hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", disse a Polícia Civil.

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