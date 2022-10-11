Márcio Vieira, de 43 anos, utilizava uma identidade falsa para enganar a Polícia de SP e do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

g1 Piracicaba, as investigações apontaram que ele levava as pedras do Espírito Santo para a cidade paulista. Há duas semanas, a Polícia Civil recebeu a informação de que o suspeito estaria morando e trabalhando no município, utilizando uma identidade falsa. Segundo o, as investigações apontaram que ele levava as pedras do Espírito Santo para a cidade paulista.

Your browser does not support the audio element. Condenado a quase 200 anos de prisão, foragido do ES é preso em São Paulo

Conforme detalhou a PC, investigadores passaram a realizar campanas e identificar parentes e amigos do acusado. Nesta segunda, simulando uma fiscalização administrativa, os policiais entraram na casa onde estava Márcio e o identificaram.

Durante a prisão, o suspeito chegou a afirmar que estava arrependido dos crimes que cometeu. Após a apresentação na delegacia, ele foi conduzido para a cadeia pública de Limeira.

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É extensa a ficha criminal do detento Márcio Vieira, que conseguiu pular o muro e fugir da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana. Pelo menos três assassinatos, uma tentativa de homicídio e outra tentativa de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios no Norte do Espírito Santo.

Márcio é natural de Colatina e já foi condenado a mais de 180 anos de prisão. Somente em um dos processos que responde na Justiça, o detento recebeu uma pena de 84 anos. O detento, segundo a sentença, foi um dos responsáveis pelo assassinato de três pessoas – duas em Linhares e a outra em Aimorés, em Minas Gerais – e por tentar matar outra pessoa, também em Linhares. O caso aconteceu em junho de 2011 e Márcio Vieira foi condenado em 2015 pelo Júri Popular.

Márcio Vieira conseguiu fugir do Presídio de Viana Crédito: Reprodução