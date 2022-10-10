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Colisão traseira

Viatura da Polícia Civil e carro se envolvem em acidente em Vitória

Um policial que estava dentro da viatura foi encaminhado ao hospital para exames; caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 17:37

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 out 2022 às 17:37
O motorista de um veículo acabou batendo na traseira do carro da corporação
O motorista de um veículo não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do carro da PC Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma colisão envolvendo uma viatura da Polícia Civil foi registrado na tarde desta segunda-feira (10), na Vila Rubim, em Vitória. Conforme informou a PC, o motorista de um veículo não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do carro da corporação.
Sobre a gravidade do acidente, a Polícia Civil destacou ainda que um policial que estava dentro da viatura foi encaminhado ao hospital para exames, pois afirmou sentir "muita dor de cabeça". O carro será periciado.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma faixa precisou ser interditada às 14h para atendimento da ocorrência, mas foi liberada minutos depois. Afirmou ainda que uma equipe atuou no local, para garantir a fluidez do trânsito.
A Polícia Militar também foi acionada para dar mais detalhes. Se houver retorno, este texto será atualizado.

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