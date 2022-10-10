Viatura da Polícia Civil e carro se envolvem em acidente em Vitória

O motorista de um veículo não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do carro da PC

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma faixa precisou ser interditada às 14h para atendimento da ocorrência, mas foi liberada minutos depois. Afirmou ainda que uma equipe atuou no local, para garantir a fluidez do trânsito.