Veja o que funciona no feriado de Nossa Senhora Aparecida no ES

Polo de Moda da Glória: lojas estarão fechadas no feriado nacional Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta que aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Na próxima quarta-feira (12), o Brasil celebra, em feriado nacional, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, e também o Dia das Crianças. Confira o levantamento feito porque aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória

VEJA A PROGRAMAÇÃO NO ES NO DIA 12:

SHOPPINGS

SHOPPING VITÓRIA

Lojas e stands funcionarão das 14h às 21h, com horário facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação (lojas, stands e quiosques) e lazer funcionarão das 11h às 22h;

O cinema funcionará conforme horário das sessões;

Os Centro Médico e Odontológico, Centro Médico 2, Dermaskin Centro Estético e a academia funcionarão conforme horário definido pela operação.

MASTERPLACE MALL

As lojas e as praças de alimentação do estabelecimento terão funcionamento facultativo. Já o hipermercado e a academia abrirão em horário determinado. Confira:

Lojas de Galeria e Praça de Alimentação: abertura facultativa das 9h às 18h;

Hipermercado: funcionamento das 8h às 18h;

Academia: funcionamento das 8h às 17h.

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Lojas e quiosques: das 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Supermercado: das 8h às 21h;

Academia: das 8h às 12h;

O cinema funcionará conforme programação.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Lojas e quiosques: 14h às 20h, com abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h;



Praça de Alimentação, quiosques de produtos alimentícios e cafeterias: 11h às 21h;



Cinema, restaurantes e lazer: conforme programação;



Academia: 9h às 13h;



Polícia Federal: sem funcionamento.



SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Lojas e quiosques: 12h às 21h, com funcionamento facultativo das 12h às 13h;



Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h;



Cinema: conforme programação.



SHOPPING MOXUARA

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com funcionamento facultativo das 11h às 13h;



Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h.



SHOPPING JARDINS

O Shopping Jardins, em Jardim da Penha , estará com as lojas fechadas no dia 12 de outubro. Os restaurantes funcionarão das 11h às 22h e o cinema manterá a programação conforme agenda.

SHOPPING VILA VELHA

Lojas e quiosques: 14h às 21h, com funcionamento facultativo das 12h às 14h;



Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22h;



Cinema: funcionará conforme programação;



Supermercado Carrefour: 9h às 21h;



Padaria: 7h às 21h;



Academia: 8h às 17h;



Programação 'Dia das Crianças': das 14h às 17h, na área externa do shopping.

Os shoppings MontSerrat, Laranjeiras e Norte Sul também foram procurados pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

SUPERMERCADOS

De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), o funcionamento dos estabelecimentos no feriado nacional deve ser de 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. No entanto, algumas cidades possuem regras próprias que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados.

EXTRABOM, ATACADO VEM E EXTRAPLUS

Todas as lojas irão funcionar das 8h às 18h, exceto: ExtraCenter Guarapari e Atacado Vem Guarapari: abrirão das 8h às 20h;



Extrabom Praia do Morro (Guarapari): abrirá das 7h às 22h;

Extrabom Areia Preta (Guarapari) abrirá das 7h às 20h;

Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte (Serra): abrirá das 8h às 19h;

Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá das 10h às 21h.

EPA SUPERMERCADO

No dia 12 de outubro, as lojas estarão abertas ao público das 8h às 18h.

CARONE

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h no feriado do dia 12 de outubro, exceto a unidade de Linhares , que estará fechada.

PERIM

No feriado nacional, as lojas estarão abertas ao público das 8h às 18h.

COMÉRCIO DE RUA

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), as empresas do comércio poderão convocar seus empregados para trabalhar no feriado nacional, conforme autoriza a cláusula 21ª da convenção coletiva de trabalho.

"A convocação para o trabalho deve seguir as determinações da convenção coletiva, especialmente no que diz respeito à remuneração e à concessão de refeição e vale-transporte", informou a Federação em nota.

GLÓRIA (VILA VELHA)

As lojas do Polo da Glória, em Vila Velha, estarão fechadas no feriado nacional.

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nos dias 13 e 14 de outubro (quinta e sexta-feira) o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais.

PREFEITURAS

VITÓRIA

Apenas os serviços essenciais funcionarão no feriado nacional. Além disso, não haverá aulas na rede municipal de ensino no dia 12 de outubro.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h para atendimentos à população. Os PAs de São Pedro e da Praia do Suá vão manter o plantão de 24 horas.

VIANA

O município de Viana vai manter os serviços essenciais durante o feriado nacional. Não haverá expediente administrativo no prédio da Prefeitura e nas demais secretarias. O Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Villaschi, e a UPA, de Viana Sede, funcionarão normalmente. Além disso, o trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos.

SERRA

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando na Prefeitura da Serra , tais como: as UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas; o Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, também com atendimento 24 horas; além de coletas de lixo e atendimento da Guarda Civil Municipal à população.

Para aqueles que desejarem se imunizar, há oportunidades contra a Covid-19, influenza, multivacinação, poliomielite, além das demais vacinas de rotina. A vacinação será no piso L3, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, das 10h às 17 horas.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou que somente os serviços essenciais serão mantidos na cidade. Neste dia, não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. O PA do Trevo de Alto Lage terá atendimento 24 horas, os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I funcionarão das 7h às 17h, e o PA de Flexal funcionará das 7h às 19h. Os serviços de coleta de lixo também não serão afetados no feriado.

VILA VELHA

Não haverá expediente na Prefeitura de Vila Velha no feriado nacional. No entanto, os serviços essenciais funcionarão normalmente. Na saúde, os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar em regime de 24 horas. A Guarda Municipal terá atuação normal e haverá equipes de plantão realizando a limpeza pública nos principais pontos da cidade.

GUARAPARI

Não haverá expediente na Prefeitura de Guarapari no feriado nacional. Os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação funcionarão normalmente.

A Prefeitura de Fundão também foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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