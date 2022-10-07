10 mil vagas abertas em cursos de qualificação on-line de graça no ES

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos de qualificação de graça no Espírito Santo. Os interessados poderão assistir às aulas sem sair de casa. As oportunidades são oferecidas pelo programa Qualificar ES e são destinadas aos moradores dos bairros que compõem o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Clique aqui para ler o edital.

O prazo para garantir a participação nas aulas vai até o dia 14 de outubro, por meio do site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br , menu “Qualificar ES > Inscrições Qualificar ES”, ou diretamente no link . É necessário preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line.

O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos. Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema em relação ao cadastro ou à inscrição, o candidato deverá entrar em contato, imediatamente, pelo link

Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos, completados até a data do lançamento do edital, com acesso à internet, que tenham noções básicas de informática e navegação de internet e que morem nos bairros que compõem o Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

São dez opções de cursos com carga horária de 120 horas cada:

Agente de Alimentação Escolar

Assistente de Contabilidade

Bolos e suas Variações

Costura

Cuidador de Idosos

Design de Sobrancelhas

Maquiagem

Recepcionista

Tecnologias Educacionais

Word e Excel.

De acordo com o edital, as vagas são reservadas aos candidatos que moram nos bairros prioritários de dez municípios que compõem o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. São eles: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A relação dos candidatos classificados será divulgada no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu > Qualificar ES > Resultados Qualificar ES) no dia 20 de outubro.