Prefeituras do ES abrem vagas em cursos de qualificação de graça

Curso de massagista na Prefeitura de Vila Velha Crédito: Freepik

Duas prefeituras da Grande Vitória estão com oportunidades abertas para cursos de qualificação de graça. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma nova profissão.

Em Vila Velha, são 20 vagas para o curso de massagista. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e o ensino fundamental completo. A qualificação é uma parceria entre o Sine do município e o Senac.

Inscrições: até 5 de outubro.

Local: no Sine de Vila Velha, que funciona no subsolo do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar documento com foto.

A carga horária é de 240 horas, com duração de três meses. As aulas começam no próximo dia 10 de outubro e serão ministradas no Senac de Vila Velha, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

A coordenadora do Sine de Vila Velha, Rogéria Gomes Ramos, explica que os alunos passarão por vários módulos durante o curso. Segundo ela, eles irão aprender massagens terapêuticas, entre outras técnicas e concluirão o curso já com uma profissão - massagistas.

“Assim, poderão trabalhar em vários lugares e até mesmo atuar de forma autônoma, como prestadores de serviços ou em espaços próprios”, comenta.

PREFEITURA DA SERRA

Já a Prefeitura da Serra tem vagas para cursos na área de gastronomia. As qualificações estão disponíveis na carreta culinária que passará por dois bairros do município. As aulas ocorrem por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) e o Senai.

Nesta terça-feira (4), a carreta estará na Estação Cidadania Esporte, em Vila Nova de Colares. As aulas começam às 13 horas, com uma oficina de Brigadeiros. Além disso, há turmas abertas para os cursos de Saladas Leves e Saudáveis, Caldos Nutritivos, Alimentos que Combatem a Obesidade e Educação Alimentar: Alimentos Funcionais.

São 16 alunos por turma e ainda há algumas vagas. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do formulário

De acordo com a prefeitura, os cursos de culinária são gratuitos e duram apenas 4 horas.

Na próxima semana, de 11 a 17 de outubro, a caravana segue para Novo Porto Canoa, na Estação Cidadania Cultura. Neste caso, os candidatos podem garantir a participação no link

A ação faz parte do Qualis Serra, programa da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) em parceria com o Senai.

CONFIRA O CALENDÁRIO DAS OFICINAS

VILA NOVA DE COLARES

Local: Estação Cidadania Esporte

Brigadeiros

04/10

Turma 1 – 13h às 17h

Turma 2 – 18h às 22h

Saladas Leves e Saudáveis

05/10

Turma 1 - 8h às 12h

Turma 2 - 14h às 18h

Caldos Nutritivos

06/10

Turma 1 – 13h às 17h

Turma 2 – 18h às 22h

Alimentos que Combatem a Obesidade

07/10

Turma 1 - 8h às 12h

Turma 2 – 18h às 22h

Educação Alimentar: Alimentos Funcionais

08/10

Turma 1 - 8h às 12h

Turma 2 - 14h às 18h

NOVO PORTO CANOA

Local: Estação Cidadania Cultura (11 a 17 de outubro)

Aproveitamento Integral dos Alimentos: Uso da Banana

11/10

Turma 1 - 8h às 12h

Turma 2 - 14h às 18h

Aproveitamento Integral dos Alimentos: Uso da Melancia

13/10

Turma 1 - 8h às 12h

Turma 2 - 18h às 22h

Aproveitamento Integral dos Alimentos: Uso do Abacaxi

14/10

Turma 1 - 8h às 12h

Turma 2 - 14h às 18h

Alimentos Aliados no Combate ao Colesterol Alto

15/10

Turma 1 – 8h às 12h