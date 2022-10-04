Prefeituras do ES abrem vagas em cursos de qualificação de graça

Duas prefeituras da Grande Vitória estão com oportunidades abertas para cursos de qualificação de graça. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma nova profissão.
Em Vila Velha, são 20 vagas para o curso de massagista. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e o ensino fundamental completo. A qualificação é uma parceria entre o Sine do município e o Senac.
- Inscrições: até 5 de outubro.
Local: no Sine de Vila Velha, que funciona no subsolo do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar documento com foto.
A carga horária é de 240 horas, com duração de três meses. As aulas começam no próximo dia 10 de outubro e serão ministradas no Senac de Vila Velha, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.
A coordenadora do Sine de Vila Velha, Rogéria Gomes Ramos, explica que os alunos passarão por vários módulos durante o curso. Segundo ela, eles irão aprender massagens terapêuticas, entre outras técnicas e concluirão o curso já com uma profissão - massagistas.
“Assim, poderão trabalhar em vários lugares e até mesmo atuar de forma autônoma, como prestadores de serviços ou em espaços próprios”, comenta.
PREFEITURA DA SERRA
Já a Prefeitura da Serra tem vagas para cursos na área de gastronomia. As qualificações estão disponíveis na carreta culinária que passará por dois bairros do município. As aulas ocorrem por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) e o Senai.
Nesta terça-feira (4), a carreta estará na Estação Cidadania Esporte, em Vila Nova de Colares. As aulas começam às 13 horas, com uma oficina de Brigadeiros. Além disso, há turmas abertas para os cursos de Saladas Leves e Saudáveis, Caldos Nutritivos, Alimentos que Combatem a Obesidade e Educação Alimentar: Alimentos Funcionais.
São 16 alunos por turma e ainda há algumas vagas. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do formulário.
De acordo com a prefeitura, os cursos de culinária são gratuitos e duram apenas 4 horas.
Na próxima semana, de 11 a 17 de outubro, a caravana segue para Novo Porto Canoa, na Estação Cidadania Cultura. Neste caso, os candidatos podem garantir a participação no link.
A ação faz parte do Qualis Serra, programa da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) em parceria com o Senai.
CONFIRA O CALENDÁRIO DAS OFICINAS
VILA NOVA DE COLARES
Local: Estação Cidadania Esporte
- Brigadeiros
- 04/10
- Turma 1 – 13h às 17h
- Turma 2 – 18h às 22h
- Saladas Leves e Saudáveis
- 05/10
- Turma 1 - 8h às 12h
- Turma 2 - 14h às 18h
- Caldos Nutritivos
- 06/10
- Turma 1 – 13h às 17h
- Turma 2 – 18h às 22h
- Alimentos que Combatem a Obesidade
- 07/10
- Turma 1 - 8h às 12h
- Turma 2 – 18h às 22h
- Educação Alimentar: Alimentos Funcionais
- 08/10
- Turma 1 - 8h às 12h
- Turma 2 - 14h às 18h
NOVO PORTO CANOA
Local: Estação Cidadania Cultura (11 a 17 de outubro)
- Aproveitamento Integral dos Alimentos: Uso da Banana
- 11/10
- Turma 1 - 8h às 12h
- Turma 2 - 14h às 18h
- Aproveitamento Integral dos Alimentos: Uso da Melancia
- 13/10
- Turma 1 - 8h às 12h
- Turma 2 - 18h às 22h
- Aproveitamento Integral dos Alimentos: Uso do Abacaxi
- 14/10
- Turma 1 - 8h às 12h
- Turma 2 - 14h às 18h
- Alimentos Aliados no Combate ao Colesterol Alto
- 15/10
- Turma 1 – 8h às 12h
- Caldos Saudáveis
- 17/10
- Turma 1 – 13h às 17h
- Turma 2 – 18h às 22h