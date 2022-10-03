Sines têm 2.869 oportunidades de emprego e estagio no ES

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação

A primeira semana do mês de outubro começa com boas oportunidades para quem está à procura de emprego e estágio. As agências do Trabalhador e os Sines do Espírito Santo têm 2.869 vagas nesta segunda-feira (3).

Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há postos padeiro, gerente de loja, costureiro industrial, auxiliar de serviços gerais, ajudante de caminhão, cozinheira, motorista, auxiliar administrativo, estoquista, servente, pedreiro, lanterneiro, secretária executiva, ajudante de depósito, empacotador, entre outros.

A Agência do Trabalhador de Cariacica reúne a maior oferta de vagas, 1.178 chances. Somente para o cargo de auxiliar de expedição são 400 chances temporárias. Neste caso, é necessário ter o ensino fundamental completo, com ou sem experiência, ter disponibilidade total de horário e morar em Cariacica ou Viana.

Há ainda vagas de trabalho disponíveis nos Sines de Vila Velha (255), Serra (345), Vitória (152) e Cariacica (441).

Profissionais do interior podem procurar as unidades de Anchieta (17), Aracruz, Linhares (137) e São Mateus, além do Balcão de Empregos de Baixo Guandu (89).

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 255

255 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (10)

Analista contábil (1)

Armador de ferros (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de cozinhador (2)

Assistente de vendas (17)

Assistente social (1)

Atendente balconista (4)

Atendente de loja (8)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de conservação de obras civis (4)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de eletrotécnico (6)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (15)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (6)

Chefe de bar (1)

Copeiro (3)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (3)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Diretor administrativo e financeiro (1)

Educador social - jogos (1)

Educador social - artes (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (1)

Estofador de móveis (1)

Fiscal de loja (2)

Garçom (3)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Líder de recepção (1)

Marteleiro (1)

Mecânico de equipamentos industriais (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Motorista de automóveis (10)

Motorista de caminhão (1)

Nutricionista (10)

Operador de caldeira (2)

Padeiro (3)

Pedreiro (12)

Psicólogo social (1)

Recepcionista secretária (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Servente de obras (8)

Soldador (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (2)

Técnico eletrônico (4)

Trabalhador de preparação de pescados - limpeza (2)

Vendedor interno (63)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.178

1.178 Açougueiro (12)

Ajudante (20)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de padeiro (5)

Ajudante de pedreiro (8)

Ajudante prático (10)

Ajudante/montador (3)

Alinhador (1)

Amarrador (5)

Analista de marketing (3)

Artífice (1)

Assistente administrativo de logística (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente de estacionamento (5)

Auxiliar (4)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de armazém (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (400)

Auxiliar de fabricação temporário (50)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de manutenção - predial (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânica (2)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de obras (9)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar de recepcionista (1)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (2)

Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)

Auxiliar de serviços gerais - operador de varredeira (1)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operação de produção (1)

Auxiliar operacional logístico (1)

Babá (1)

Balconista forneira (1)

Bordadeira (1)

Camareira (10)

Churrasqueiro (2)

Conferente - vespertino (5)

Conferente (2)

Costureira (2)

Costureiro industrial pesado - couro (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (1)

Cuidadora de idosos (3)

Culinarista chef (1)

Eletricista (4)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista veicular (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (2)

Encanador (4)

Encarregado (2)

Encarregado geral (1)

Estagiário (a) Ensino Médio (2)

Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)

Estágio Administração (1)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Logística (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio setor de compras (1)

Estágio TI (1)

estoquista (1)

Faturista de cte (2)

Fresador (1)

Gerente de loja (2)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (5)

Marteleteiro (4)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (2)

Monitoramento (5)

Montador de carreta (1)

Motorista (9)

Motorista carreteiro cnh e (20)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh C (1)

Motorista cnh D (5)

Motorista cnh E (4)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (1)

Motorista entregador cnh D (2)

Motorista parqueador cnh B (4)

Oficial (5)

Oficial pleno (7)

Oficial polivalente (5)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de máquinas (4)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador logístico (5)

Padeiro (2)

pedreiro (48)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (1)

Polidor automotivo (1)

Porteiro (1)

Preparador de sucata e aparas (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (6)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Servente (3)

Servente de obras (6)

Soldador (2)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico em laboratório (1)

Técnico mecânico (2)

Televendas (3)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor externo (3)

Vendedor interno - vendas de carretas (5)

Vendedor interno (1)

Vendedor prospector (2)

Vistoriador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de caminhão (2)

Armador (15)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Assistente de rh (1)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo (38)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de expedição (40)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar operacional(8)

Carpinteiro (15)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária de clínica (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em edificações (2)

Vendedor interno (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 345

345 Ajudante de carga e descarga (40)

Alinhador de direção (5)

Analista de marketing (1)

Arrematadeira (6)

Artífice (2)

Artífice de manutenção (2)

Assistente administrativo departamento pessoal pcd (1)

Atendente de lanchonete (22)

Auxiliar administrativo pcd (3)

Auxiliar confeiteiro (1)

Auxiliar de limpeza pcd (12)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística pcd (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Balconista (1)

Caldeireiro pcd (4)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (5)

Corretor de imóveis (7)

Cortador de roupas (5)

Desenhista de páginas da internet - web designer (3)

Editor de texto e imagem (1)

Eletricista B (20)

Eletricista de instalações de veículos automotores (5)

Eletricista (20)

Empregado doméstico arrumador (1)

Encanador pcd (4)

Engenheiro de automação (1)

Engenheiro mecânico (1)

Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)

Esteticista (1)

Gerente de loja (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (5)

Lavador de veículos (2)

Manicure/pedicure (3)

Marceneiro (1)

Mecânico de automóvel (5)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mecânico (1)

Mecânico pcd (2)

Motofretista (6)

Operador de máquina de etiquetar (4)

Operador de roçadeira (2)

Pedreiro (1)

Prensista de borracha (2)

Recenseador (70)

Repositor (5)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (3)

Soldador pcd (2)

Supervisor de carga e descarga (1)

Técnico de planejamento da indústria metalúrgica - estruturas metálicas (1)

Técnico em instrumentação (3)

Técnico em manutenção (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (5)

Vendedor de serviços (20)

Vendedor interno (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 152

152 Administrador de banco de dados pcd (1)

Administrador em segurança da informação pcd (1)

Ajudante, auxiliar de lanchonete (2)

Ajudante de obras (10)

Alinhador de pneus (1)

Analista de contabilidade (1)

Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (1)

Analista de desenvolvimento de software pcd (2)

Analista de planejamento financeiro (1)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente de vendas (4)

Atendente de farmácia - balconista pcd (20)

Atendente de farmácia - balconista (1)

Auxiliar administrativo pcd (12)

Auxiliar de barman (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de crédito (2)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de logística pcd (4)

Bordadeira (1)

Borracheiro (1)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Carpinteiro (10)

Confeiteiro (1)

Conferente de logística (3)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cumim (3)

Eletricista (3)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estoquista (1)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (2)

Lavador de carros (2)

Mecânico de suspensão (1)

Motorista entregador (6)

Operador de sonda rotativa (1)

Pedreiro (20)

Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)

Pintor de automóveis (2)

Porteiro pcd (2)

Técnico automotivo (2)

Técnico de controle de meio ambiente (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor pracista (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 441

441 Açougueiro (3)

Agente de vendas (100)

Ajudante de obras pcd (4)

Ajudante de padeiro (6)

Analista fiscal (1)

Atendente de farmácia (1)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar de expedição (150)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de mecânico de máquinas (1)

Auxiliar de operação (1)

Carpinteiro (5)

Costureira industrial (1)

Encarregado de obras (2)

Instalador de linhas de comunicação de dados (1)

Mecânico de máquinas (1)

Motorista carreteiro (5)

Operador de caixa (10)

Operador de máquinas (40)

Operador de vendas pcd (2)

Pedreiro (46)

Perfumista (2)

Recuperador de crédito (41)

Repositor de mercadorias (9)

Técnico agrícola (1)

Técnico de rede (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor porta a porta (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 17

17 Ajudante de padeiro (1)

Assistente departamento pessoal (1)

Auxiliar de operação máquinas sublimação e trasfer laser (1)

Educador (1)

Operador de máquinas pesadas (6)

Projetista (1)

Recepcionista noturno (1)

Secretária bilíngue (1)

Soldador (1)

Vendedor/atendente (3)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 99

99 Ajudante de ar split (1)

Alpinista soldador N1 (1)

Analista de folha (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de produção (1)

Auxiliar contábil e financeiro (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de segurança do trabalho (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de suprimentos (1)

Auxiliar de tráfego (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Comprador (1)

Consultor comercial (1)

Cozinheira (1)

Eletricista (1)

Instrumentista (1)

Laminador (10)

Marinheiro de convés (2)

Mecânico (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico (10)

Mergulhador (10)

Montador de andaime (3)

Pedreiro (15)

Pintor industrial letrista (1)

Supervisor de processos de manutenção (1)

Trocador de óleo (1)

Vendedor porta a porta (20)

Vendedor/representante comercial Autônomo (2)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 89

89 Ajudante de caminhão (2)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Ajudante de cozinha (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Banhista de pets (1)

Chapeiro (1)

Costureira máquina reta (1)

Copeira (1)

Cozinheira (3)

Costureira (15)

Consultor de clientes (3)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Fiscal de loja (1)

Faxineiro administrativo (1)

Garçom (4)

Gerente (1)

Gerente trainee (1)

Lombador (5)

Monitor de xadrez (1)

Montador de móveis (1)

Mecânico (1)

Mecânico eletricista (1)

Mecânico torneiro (1)

Montador de móveis (1)

Nutricionista (3)

Oleiro (1)

Operador de caixa (4)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Repositor de mercadorias pcd (2)

Soldador mecânico (1)

Saladeira (1)

Soldador MIG (1)

Serralheiro-esquadria (1)

Trabalhador volante da agricultura (10)

Vendedor (a)(4)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 137

137 Analista de infraestrutura (1)

Arte finalista (1)

Atendente/caixa (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar departamento pessoal (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de manutenção (4)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Ajudante de pedreiro (2)

Armador (3)

Ajudante de estruturas (8)

Balconista (3)

Caixa de loja (1)

Caldeireiro irata (1)

Caldeireiro (5)

Carpinteiro (1)

Comprador (1)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro de cafeteria (2)

Chefe de cozinha (1)

Conferente (1)

Consultor de vendas (12)

Coordenador de vendas (2)

Encarregado geral (1)

Encarregado civil (1)

Instalador de acessório (1)

Lavador de veículos (1)

Marketing de empresa (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Meio oficial de caldeiraria (2)

Mobilizador (30)

Montador de estruturas (8)

Oficial pedreiro (4)

Operador de caixa (1)

Pintor industrial irata n1 (2)

Preparador de veículos (1)

Soldador (2)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Técnico em informática (1)

Técnico segurança trabalho (2)

Trabalhador rural (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (2)

Vendedor interno (5)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.