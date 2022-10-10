O abastecimento de água em 42 bairros da Grande Vitória, afetados pela contenção de um vazamento que atingiu a Avenida Beira-Mar, começou a ser normalizado na tarde desta segunda-feira (10). No entanto, o serviço só deve ser totalmente estabilizado em até 24 horas.
De acordo com a Cesan, responsável pelo serviço, o abastecimento voltou a ser feito por volta das 15h30, uma hora após o prazo inicialmente previsto. Às 16h30, a via onde ocorreu o rompimento da adutora permanecia sinalizada. "A pavimentação será feita assim que o solo oferecer condições", informou, em nota.
Abastecimento de água é restabelecido em bairros da Grande Vitória
"Até o momento, o número de imóveis com falta d’água registrado pelos canais de atendimento ao cliente é pequeno. Os trabalhos continuam na área atingida para substituição de uma manilha de drenagem pluvial que foi danificada pela força da água", detalhou a instituição.
A Cesan destacou estar disponível aos moradores e que pode ser acionada pelo telefone 115. A chamada é gratuita.
VEJA OS 42 BAIRROS AFETADOS NA GRANDE VITÓRIA:
Vitória
- Ariovaldo Favalessa
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Caratoíra
- Centro Vitoria
- Comdusa
- Conquista
- Piedade
- Bairro de Lourdes
- Morro do Cabral
- Morro do Moscoso
- Morro do Quadro
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Grande Vitoria
- Horto
- Ilha das Caieiras
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Principe
- Inhangueta
- Jaburu
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Romão
- Santa Cecilia
- Santa Clara
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Reis
- São Jose
- São Pedro
- Universitário
- Vila Rubim Cariacica Jardim América Vila Velha São Torquato
Cariacica
- Jardim América
Vila Velha
- São Torquato
MANHÃ COMPLICADA
A Avenida Beira-Mar, em Vitória, em frente ao Penedo, amanheceu completamente alagada por conta de um vazamento de água nesta segunda-feira (10).
O problema aconteceu no sentido Centro de Vitória, logo depois da Casa do Turismo Capixaba, antigo Clube Saldanha da Gama. Devido ao alagamento, a passagem de veículos chegou a ficar comprometida, mas a situação já foi normalizada.
Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha
Procurada pela TV Gazeta, a Cesan informou que foi ao local para identificar o problema. Por volta de 6h48, o vazamento de água foi contido. A estratégia utilizada pela estatal foi fechar a distribuição de água para que a equipe pudesse trabalhar no local. O fechamento, no entanto, deixa bairros da Grande Vitória sem água.
A Cesan detalhou que no local passa uma rede de água de grandes dimensões, com 600 mm. Um carro da companhia caiu na cratera aberta onde ocorreu o rompimento da adutora e o trabalho no local deve começar após a retirada do veículo. A previsão é que o reparo seja concluído até as 14h.