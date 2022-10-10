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Mais de 40 bairros atingidos

Abastecimento de água é restabelecido em bairros da Grande Vitória

Serviço só deve ser normalizado em até 24 horas, conforme informou a Cesan; bairros ficaram sem água pela manhã após o rompimento de uma adutora, em Vitória

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 16:40

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 out 2022 às 16:40
Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha
Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha da Gama Crédito: Fernando Madeira
O abastecimento de água em 42 bairros da Grande Vitória, afetados pela contenção de um vazamento que atingiu a Avenida Beira-Mar, começou a ser normalizado na tarde desta segunda-feira (10). No entanto, o serviço só deve ser totalmente estabilizado em até 24 horas.
De acordo com a Cesan, responsável pelo serviço, o abastecimento voltou a ser feito por volta das 15h30, uma hora após o prazo inicialmente previsto. Às 16h30, a via onde ocorreu o rompimento da adutora permanecia sinalizada. "A pavimentação será feita assim que o solo oferecer condições", informou, em nota.
Abastecimento de água é restabelecido em bairros da Grande Vitória
"Até o momento, o número de imóveis com falta d’água registrado pelos canais de atendimento ao cliente é pequeno. Os trabalhos continuam na área atingida para substituição de uma manilha de drenagem pluvial que foi danificada pela força da água", detalhou a instituição.
A Cesan destacou estar disponível aos moradores e que pode ser acionada pelo telefone 115. A chamada é gratuita.

VEJA OS 42 BAIRROS AFETADOS NA GRANDE VITÓRIA:

Vitória 
  • Ariovaldo Favalessa
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira 
  • Caratoíra 
  • Centro Vitoria 
  • Comdusa 
  • Conquista
  • Piedade 
  • Bairro de Lourdes 
  • Morro do Cabral 
  • Morro do Moscoso 
  • Morro do Quadro 
  • Estrelinha 
  • Fonte Grande 
  • Forte São João 
  • Grande Vitoria 
  • Horto 
  • Ilha das Caieiras 
  • Ilha de Santa Maria 
  • Ilha do Principe 
  • Inhangueta 
  • Jaburu 
  • Jucutuquara 
  • Mario Cypreste 
  • Monte Belo
  • Nazareth 
  • Nova Palestina 
  • Parque Moscoso 
  • Romão 
  • Santa Cecilia 
  • Santa Clara 
  • Santa Tereza 
  • Santo André 
  • Santo Antônio 
  • Santos Reis 
  • São Jose 
  • São Pedro 
  • Universitário 
  • Vila Rubim Cariacica Jardim América Vila Velha São Torquato
Cariacica 
  • Jardim América
Vila Velha
  • São Torquato

MANHÃ COMPLICADA

A Avenida Beira-Mar, em Vitória, em frente ao Penedo, amanheceu completamente alagada por conta de um vazamento de água nesta segunda-feira (10).
O problema aconteceu no sentido Centro de Vitória, logo depois da Casa do Turismo Capixaba, antigo Clube Saldanha da Gama. Devido ao alagamento, a passagem de veículos chegou a ficar comprometida, mas a situação já foi normalizada.

Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha

Procurada pela TV Gazeta, a Cesan informou que foi ao local para identificar o problema. Por volta de 6h48, o vazamento de água foi contido. A estratégia utilizada pela estatal foi fechar a distribuição de água para que a equipe pudesse trabalhar no local. O fechamento, no entanto, deixa bairros da Grande Vitória sem água.
A Cesan detalhou que no local passa uma rede de água de grandes dimensões, com 600 mm. Um carro da companhia caiu na cratera aberta onde ocorreu o rompimento da adutora e o trabalho no local deve começar após a retirada do veículo. A previsão é que o reparo seja concluído até as 14h.

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