Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha da Gama Crédito: Fernando Madeira

O abastecimento de água em 42 bairros da Grande Vitória, afetados pela contenção de um vazamento que atingiu a Avenida Beira-Mar , começou a ser normalizado na tarde desta segunda-feira (10). No entanto, o serviço só deve ser totalmente estabilizado em até 24 horas.

Your browser does not support the audio element. Abastecimento de água é restabelecido em bairros da Grande Vitória

"Até o momento, o número de imóveis com falta d’água registrado pelos canais de atendimento ao cliente é pequeno. Os trabalhos continuam na área atingida para substituição de uma manilha de drenagem pluvial que foi danificada pela força da água", detalhou a instituição.

Cesan destacou estar disponível aos moradores e que pode ser acionada pelo telefone 115. A chamada é gratuita.

VEJA OS 42 BAIRROS AFETADOS NA GRANDE VITÓRIA:

Vitória

Ariovaldo Favalessa

Bela Vista

Bento Ferreira

Caratoíra

Centro Vitoria

Comdusa

Conquista

Piedade

Bairro de Lourdes

Morro do Cabral

Morro do Moscoso

Morro do Quadro

Estrelinha

Fonte Grande

Forte São João

Grande Vitoria

Horto

Ilha das Caieiras

Ilha de Santa Maria

Ilha do Principe

Inhangueta

Jaburu

Jucutuquara

Mario Cypreste

Monte Belo

Nazareth

Nova Palestina

Parque Moscoso

Romão

Santa Cecilia

Santa Clara

Santa Tereza

Santo André

Santo Antônio

Santos Reis

São Jose

São Pedro

Universitário

Vila Rubim Cariacica Jardim América Vila Velha São Torquato

Cariacica

Jardim América

Vila Velha

São Torquato

MANHÃ COMPLICADA

A Avenida Beira-Mar, em Vitória, em frente ao Penedo, amanheceu completamente alagada por conta de um vazamento de água nesta segunda-feira (10).

O problema aconteceu no sentido Centro de Vitória, logo depois da Casa do Turismo Capixaba, antigo Clube Saldanha da Gama. Devido ao alagamento, a passagem de veículos chegou a ficar comprometida, mas a situação já foi normalizada.

Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha

TV Gazeta, a Procurada pela, a Cesan informou que foi ao local para identificar o problema. Por volta de 6h48, o vazamento de água foi contido. A estratégia utilizada pela estatal foi fechar a distribuição de água para que a equipe pudesse trabalhar no local. O fechamento, no entanto, deixa bairros da Grande Vitória sem água.