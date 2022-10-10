Uma mulher de 53 anos morreu e um homem ficou ferido após o carro em que estavam capotar na tarde desta segunda-feira (10), na Rodovia do Sol, em Vila Velha . Segundo a Rodosol, o acidente aconteceu por volta das 14h20, próximo ao km 19, na altura da Barra do Jucu. Maria José Pereira dos Santos teve a morte confirmada no local, e o motorista do veículo, um homem de 40 anos, ficou ferido e foi encaminhado a um hospital.

Não foi detalhada a dinâmica do acidente, o que levou o veículo a capotar, por exemplo. No local, policiais constataram que o condutor do carro estava com a carteira de motorista regular, mas o licenciamento do carro estava irregular. Ele foi notificado e o automóvel, recolhido.

Your browser does not support the audio element. Capotamento deixa uma pessoa morta na Rodovia do Sol em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros informou à reportagem de A Gazeta que Maria José, já em óbito, ficou presa às ferragens. "Os militares realizaram o desencarceramento e deixaram o corpo aos cuidados da Polícia Civil", destacou, por nota. Já o homem, que era o motorista, foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha.

O corpo de Maria José Pereira dos Santos foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.