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Acidente na Barra do Jucu

Capotamento deixa uma pessoa morta na Rodovia do Sol em Vila Velha

Maria José Pereira dos Santos, de 53 anos, ficou presa às ferragens e teve a morte confirmada no local do acidente. O homem que ficou ferido foi socorrido e levado para um hospital

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 16:08

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 out 2022 às 16:08
Uma mulher de 53 anos morreu e um homem ficou ferido após o carro em que estavam capotar na tarde desta segunda-feira (10), na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Segundo a Rodosol, o acidente aconteceu por volta das 14h20, próximo ao km 19, na altura da Barra do Jucu. Maria José Pereira dos Santos teve a morte confirmada no local, e o motorista do veículo, um homem de 40 anos, ficou ferido e foi encaminhado a um hospital.
Não foi detalhada a dinâmica do acidente, o que levou o veículo a capotar, por exemplo. No local, policiais constataram que o condutor do carro estava com a carteira de motorista regular, mas o licenciamento do carro estava irregular. Ele foi notificado e o automóvel, recolhido.
Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local. Duas pistas ficaram interditadas, uma em cada sentido, mas foram totalmente liberadas às 16h45.
Capotamento deixa uma pessoa morta na Rodovia do Sol em Vila Velha
O Corpo de Bombeiros informou à reportagem de A Gazeta que Maria José, já em óbito, ficou presa às ferragens. "Os militares realizaram o desencarceramento e deixaram o corpo aos cuidados da Polícia Civil", destacou, por nota. Já o homem, que era o motorista, foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. 
O corpo de Maria José Pereira dos Santos foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Atualização

11/10/2022 - 8:00
A reportagem confirmou a identidade da vítima do acidente. O texto foi atualizado.

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