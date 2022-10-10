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Homem é morto após fuga e confronto com a polícia em Guarapari

A situação aconteceu dentro de uma casa, para onde o suspeito fugiu. O indivíduo chegou a ser socorrido, mas morreu na UPA do município. Ele tinha passagens por tráfico de drogas

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2022 às 15:06
Homem morreu durante confronto com a PM em Guarapari
Populares acompanharam o trabalho da polícia na região onde ocorreu o confronto em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi baleado e morreu após tentar fugir e atirar contra um policial militar no bairro Lameirão, em Guarapari, na noite de domingo (9). O confronto aconteceu dentro de uma casa, para onde o suspeito tentou fugir. O indivíduo chegou a ser socorrido, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento do município. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo acumulava passagens por tráfico de drogas. O nome e a idade dele não foram divulgados.
Na versão narrada pela Polícia Militar, uma equipe fazia o patrulhamento pelo bairro Lameirão quando os militares identificaram cinco indivíduos em frente a uma residência de varanda aberta. Ao notar a chegada dos policiais, um dos indivíduos entrou na casa, tentando fugir. Imediatamente, os policiais deram ordem verbal de parada. O indivíduo não obedeceu e seguiu para o interior da residência, sendo seguido por um policial.
Quando o suspeito chegou do outro lado da casa, já na porta para sair, ele teria atirado uma vez contra o policial que o seguia. O indivíduo teria tropeçado e caído de frente para o militar. Mesmo assim, ele teria apontado a arma. O policial atirou, segundo a PM, para "cessar a injusta agressão".
O indivíduo foi socorrido pela Polícia Militar até a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari, onde a morte foi confirmada. A arma usada contra o militar, uma pistola calibre 380, foi apreendida e entregue na Delegacia Regional.
De acordo com a Polícia Militar, a ação no bairro Lameirão será apurada pela instituição em procedimento administrativo.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte em confronto com agente do estado e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, segundo a Polícia Civil.

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