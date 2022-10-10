Marido é preso suspeito de matar mulher e ir para casa dormir em Viana

Mulher foi encontrada morta ao lado de barranco em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta ao lado de um barranco no bairro Areinha, em Viana , na manhã de domingo (9). Segundo denúncia anônima enviada à Polícia Militar, o marido dela, Abraão Mariano Mendes, de 34 anos, é o principal suspeito de empurrar a Rafaela Samara Lopes Silva de um barranco de quatro metros de altura. Ele estava dormindo dentro de casa quando foi preso.

As polícias Militar e Civil não detalham oficialmente a dinâmica do crime e qual seria o teor da briga. Mas, de acordo com boletim de ocorrência registrado pela PM, moradores relataram que o casal teria brigado durante toda a noite.

Após encontrarem a mulher caída, os militares foram até a casa de Rafaela Samara, onde Abraão, marido dela e apontado como suspeito do crime, foi encontrado dormindo. Aos militares, ele negou que tenha cometido o crime e alegou que a mulher estava embriagada.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que Abraão Mariano Mendes foi autuado em flagrante por feminicídio e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o companheiro de Rafaela ainda não havia dado entrada no sistema prisional do Espírito Santo até a manhã desta segunda-feira (10).