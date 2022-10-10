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Empurrada em barranco

Marido é preso suspeito de matar mulher e ir para casa dormir em Viana

Rafaela Samara Lopes Silva  teria sido empurrada de um barranco de 4 metros de altura. O marido dela, Abraão Mariano Mendes, foi autuado por feminicídio

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2022 às 12:00
Mulher foi encontrada morta ao lado de barranco em Viana
Mulher foi encontrada morta ao lado de barranco em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta ao lado de um barranco no bairro Areinha, em Viana, na manhã de domingo (9). Segundo denúncia anônima enviada à Polícia Militar, o marido dela, Abraão Mariano Mendes, de 34 anos, é o principal suspeito de empurrar a Rafaela Samara Lopes Silva de um barranco de quatro metros de altura. Ele estava dormindo dentro de casa quando foi preso.
As polícias Militar e Civil não detalham oficialmente a dinâmica do crime e qual seria o teor da briga. Mas, de acordo com boletim de ocorrência registrado pela PM, moradores relataram que o casal teria brigado durante toda a noite.
Após encontrarem a mulher caída, os militares foram até a casa de Rafaela Samara, onde Abraão, marido dela e apontado como suspeito do crime, foi encontrado dormindo. Aos militares, ele negou que tenha cometido o crime e alegou que a mulher estava embriagada.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que Abraão Mariano Mendes foi autuado em flagrante por feminicídio e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o companheiro de Rafaela ainda não havia dado entrada no sistema prisional do Espírito Santo até a manhã desta segunda-feira (10).
Marido é preso suspeito de matar mulher e ir para casa dormir em Viana

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