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Bandidos fugiram

Empresário é baleado na perna ao tentar defender esposa de assalto na Serra

Mulher estava fazendo um depósito na agência do Banco do Brasil, em Laranjeiras, quando criminosos anunciaram o roubo; na saída, trocaram tiros com o marido dela

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 13:55

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 out 2022 às 13:55
Mulher estava fazendo um depósito no Banco do Brasil quando criminosos anunciaram o roubo; na saída, trocaram tiros com o marido dela
Ambulância do Samu esteve no local para prestar socorro à vítima Crédito: Leitor | A Gazeta
Um empresário de 37 anos acabou baleado na perna ao reagir a um assalto sofrido pela esposa dele dentro de uma agência do Banco do Brasil em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na manhã deste domingo (9).
A mulher de 38 anos, que também é empresária, conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta. Ela relatou que era por volta de 9h30 quando foi com o marido e duas crianças fazer um depósito no banco de R$ 40 mil.
Ela entrou na agência e o marido ficou do lado de fora, no carro com as crianças.
Testemunhas disseram que os criminosos chegaram em um veículo. Dois saíram e um ficou dentro do carro, dando cobertura. Um deles entrou na agência e levou pertences de pelo menos duas vítimas.
"Nisso que ele saiu, meu esposo acho que percebeu que estava acontecendo algo lá dentro e veio para ver. Nisso ele (o bandido) já apontou a arma. Meu esposo foi trocando tiro com ele, foram uns 10 tiros", revelou a empresária, que preferiu não se identificar. 

Vidro do Banco do Brasil foi atingido por tiro após assalto na Serra

O empresário acabou atingido na perna e os bandidos fugiram, levando a bolsa da vítima com a quantia que seria depositada. "Eu fiquei desesperada. Minha filha veio chorando falando que o pai estava caído no chão, foi quando eu vi que ele tinha sido baleado", comentou a vítima, muito abalada.
Questionada, a Polícia Militar informou que o homem foi socorrido, sob escolta, para um hospital da Serra. Até o momento, o suspeito não foi localizado. "Não foi apresentada a documentação do porte da arma (do empresário), somente o registro do armamento. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município", completou, por nota.
O Banco do Brasil enviou um comunicado: "A agência do Banco do Brasil Laranjeiras, de Serra, abre normalmente nesta segunda-feira (10), após a ocorrência do final de semana. No âmbito da sua atuação, o BB colabora com as investigações do caso. Mais detalhes sobre o assunto podem ser buscados junto às autoridades policiais. O Banco do Brasil ratifica que não autoriza a captação de imagens internas em suas agências".
A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para mais detalhes. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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