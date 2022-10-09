Empresário é baleado na perna ao tentar defender esposa de assalto na Serra

Ambulância do Samu esteve no local para prestar socorro à vítima Crédito: Leitor | A Gazeta

Um empresário de 37 anos acabou baleado na perna ao reagir a um assalto sofrido pela esposa dele dentro de uma agência do Banco do Brasil em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra , na manhã deste domingo (9).

A mulher de 38 anos, que também é empresária, conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta. Ela relatou que era por volta de 9h30 quando foi com o marido e duas crianças fazer um depósito no banco de R$ 40 mil.

Ela entrou na agência e o marido ficou do lado de fora, no carro com as crianças.

Testemunhas disseram que os criminosos chegaram em um veículo. Dois saíram e um ficou dentro do carro, dando cobertura. Um deles entrou na agência e levou pertences de pelo menos duas vítimas.

"Nisso que ele saiu, meu esposo acho que percebeu que estava acontecendo algo lá dentro e veio para ver. Nisso ele (o bandido) já apontou a arma. Meu esposo foi trocando tiro com ele, foram uns 10 tiros", revelou a empresária, que preferiu não se identificar.

Vidro do Banco do Brasil foi atingido por tiro após assalto na Serra

O empresário acabou atingido na perna e os bandidos fugiram, levando a bolsa da vítima com a quantia que seria depositada. "Eu fiquei desesperada. Minha filha veio chorando falando que o pai estava caído no chão, foi quando eu vi que ele tinha sido baleado", comentou a vítima, muito abalada.

Questionada, a Polícia Militar informou que o homem foi socorrido, sob escolta, para um hospital da Serra. Até o momento, o suspeito não foi localizado. "Não foi apresentada a documentação do porte da arma (do empresário), somente o registro do armamento. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município", completou, por nota.