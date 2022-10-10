Discussão após forró

Mulher mata o marido após ser agredida por ele em briga na Serra

Ela relatou que deu facada no homem para se defender após levar chutes e socos durante uma discussão do casal na madrugada desta segunda-feira (10)
Vinicius Zagoto

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 07:54

Mulher mostra marca no braço após briga com Fabio Junior Chaves. que foi morto após agredir a esposa Crédito: Reprodução
Uma mulher foi detida na madrugada desta segunda-feira (10) no bairro Parque das Gaivotas, na Serra, após confessar que matou o marido com golpe de faca. O assassinato ocorreu durante uma discussão do casal. Segundo ela, seu companheiro, Fabio Junior Chaves, havia retornado de um forró e passou a agredi-la com socos e chutes.
Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que a mulher foi agredida com socos e chutes e  chegou a ser arremessada contra os móveis da sala. A mulher contou aos militares que pegou uma faca para se defender, mas Fábio partiu para cima dela novamente e ela acabou o atingido com uma facada no peito.
Após ser esfaqueado, o homem correu até a esquina, mas caiu e faleceu na frente de um supermercado. A Polícia Militar foi acionada.
Diante da confissão da mulher, ela foi detida e encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde também foi entregue a faca apreendida, usada no crime. Na unidade, a suspeita solicitou atendimento médico devido às agressões sofridas na briga com o marido e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, retornando para a delegacia em seguida.

MULHER É LIBERADA

Em nota, a  Polícia Civil informou que a mulher foi conduzida à Delegacia de Plantão da Mulher, onde, durante as oitivas, a autoridade policial entendeu que ela agiu em legítima defesa.
"A mulher foi liberada e encaminhada para realizar exames de corpo delito. O caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Serra", destacou a corporação. 

