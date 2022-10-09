Criminosos fingem ser pacientes para assaltar PA em Viana

Dois homens assaltaram pacientes e um funcionário do Pronto Atendimento (PA) do bairro Arlindo Villaschi, em Viana, na madrugada deste domingo (09). Um deles, conforme informações da Prefeitura da cidade, chegou a fingir que precisava de avaliação médica por causa de dor no peito.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os indivíduos se dirigiram até a recepção do local por volta das 3h30. Minutos depois, eles anunciaram o assalto, pedindo inclusive os celulares de quem ainda aguardava por atendimento. A Polícia Militar foi chamada ao PA, mas eles já tinham fugido.
Apesar do ocorrido, os atendimentos de urgência e emergência no local ficaram normalizados durante este domingo. "Serão analisadas imagens das câmeras de segurança, que serão cedidas para compor o inquérito e tentar identificar os assaltantes", frisou a pasta, em nota.
Questionada, a Polícia Militar informou que não conseguia fornecer mais informações, já que não têm acesso à ocorrência fora do plantão vigente.
A reportagem de A Gazeta também tenta outros detalhes com a Polícia Civil. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.