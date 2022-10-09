Acusado de agarrar mulher à força dentro de carro é preso na Serra

Uma mulher de 46 anos foi vítima de uma tentativa de estupro na madrugada deste domingo (9), no bairro Novo Horizonte, na Serra. A vítima foi agarrada à força dentro de um carro ao ir comprar bebidas com o acusado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento da Polícia Militar em uma rua da região, os policiais encontraram a mulher sentada em uma calçada chorando e sendo amparada por um homem e outra mulher. A situação chamou a atenção dos agentes, que questionaram o que estava acontecendo.

Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) para onde o homem foi conduzido Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma das mulheres se aproximou da viatura e informou que sua amiga teria sido vítima de uma tentativa de estupro. Ela contou aos policiais que ambas estavam entre amigos em uma confraternização no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, no mesmo município, e saíram para comprar mais bebidas em outro bairro, sendo que a vítima foi em um carro, com dois conhecidos, um deles o acusado, e ela foi sozinha em seu próprio veículo.

Quando chegaram ao bar, a amiga da vítima estranhou que somente um dos homens desceu do carro e perguntou a ele onde estava sua amiga. Ele informou que ela estaria dentro do veículo com o acusado.

Desconfiada, ela foi até o veículo e, ao abrir a porta, viu que o acusado segurava a vítima pelos cabelos e a beijava de forma forçada. A mulher ainda disse aos policiais que o homem estava com a mão dentro da calça da vítima. Ao retornar ao bar, conversou com o outro rapaz, que estranhando a atitude do amigo, voltou ao carro batendo na janela para chamar a atenção da vítima e perguntar se estava tudo bem.

A vítima tentou abrir a porta, mas o acusado conteve a mulher. O amigo do acusado então, notando que ela chorava muito, abriu a porta. Quando saiu, a vítima afirmou que o homem estava tentando fazer sexo com ela sem seu consentimento e que o acusado não queria deixá-la sair do carro.

Ainda de acordo com a vítima, o homem planejava levá-la para outro local. O acusado fugiu, mas foi encontrado bebendo em um bar em outro bairro.

A vítima foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde foi atendida por uma médica e liberada. O acusado foi levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.