PM apreende motos roubadas, arma e munições em base do tráfico na Serra

Após darem uma batida em uma base do tráfico do Bloco C de Planalto Serrano, na Serra, policiais militares conseguiram recuperar duas motocicletas roubadas, munições, drogas e uma arma de calibre 12. A ação ocorreu no final da noite deste sábado (8).
De acordo com o capitão Adenir Marquez, supervisor do policiamento de área do 6º Batalhão, os agentes estavam fazendo patrulhamento de rotina pela região quando receberam a denúncia de que suspeitos armados estariam próximos a uma casa abandonada que funcionava como base do tráfico.
"Foi percebido que eles estavam fortemente armados. Ao perceberem a presença dos militares, eles iniciaram a fuga. Não foram capturados, mas os militares encontraram vasto material nessa casa", detalhou o capitão.
No local, havia:
- Duas motocicletas roubadas
- Uma arma de calibre 12
- Três balanças de precisão
- 37 munições de calibre 9mm
- Quatro munições de calibre 30
- 39 munições de calibre 12
- Dois carregadores
- Um tablete, quatro pedaços e seis buchas de maconha
- Uma sacola contendo pó de crack
- Um case de espingarda calibre 12
- Uma luneta preta
- Uma sacola com a marca impressa em adesivos da droga vendida no bairro
Segundo o capitão, a arma apreendida é de alto poder destrutivo. "É uma arma de grosso calibre, com potencial muito violento. Uma apreensão importante", destacou.
O material foi levado para a Delegacia Regional da Serra.