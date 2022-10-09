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Planalto Serrano

PM apreende motos roubadas, arma e munições em base do tráfico na Serra

Os agentes chegaram ao local após denúncias de que homens armados estariam perto de uma casa abandonada, na noite deste sábado (8)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 out 2022 às 10:06

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 10:06

Os agentes chegaram ao local após denúncias de que homens armados estariam perto de uma casa abandonada, na noite deste sábado (8)
Polícia Militar apreendeu arma, munições e drogas em Planalto Serrano Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Após darem uma batida em uma base do tráfico do Bloco C de Planalto Serrano, na Serra, policiais militares conseguiram recuperar duas motocicletas roubadas, munições, drogas e uma arma de calibre 12. A ação ocorreu no final da noite deste sábado (8).
De acordo com o capitão Adenir Marquez, supervisor do policiamento de área do 6º Batalhão, os agentes estavam fazendo patrulhamento de rotina pela região quando receberam a denúncia de que suspeitos armados estariam próximos a uma casa abandonada que funcionava como base do tráfico.
"Foi percebido que eles estavam fortemente armados. Ao perceberem a presença dos militares, eles iniciaram a fuga. Não foram capturados, mas os militares encontraram vasto material nessa casa", detalhou o capitão.
No local, havia:
  • Duas motocicletas roubadas
  • Uma arma de calibre 12
  • Três balanças de precisão
  • 37 munições de calibre 9mm
  • Quatro munições de calibre 30
  • 39 munições de calibre 12
  • Dois carregadores
  • Um tablete, quatro pedaços e seis buchas de maconha
  • Uma sacola contendo pó de crack
  • Um case de espingarda calibre 12
  • Uma luneta preta 
  • Uma sacola com a marca impressa em adesivos da droga vendida no bairro
Segundo o capitão, a arma apreendida é de alto poder destrutivo. "É uma arma de grosso calibre, com potencial muito violento. Uma apreensão importante", destacou.
Os agentes chegaram ao local após denúncias de que homens armados estariam perto de uma casa abandonada, na noite deste sábado (8)
Duas motocicletas roubadas estavam em casa abandonada utilizada por traficantes na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O material foi levado para a Delegacia Regional da Serra.

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