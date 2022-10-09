PM apreende motos roubadas, arma e munições em base do tráfico na Serra

Polícia Militar apreendeu arma, munições e drogas em Planalto Serrano Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Após darem uma batida em uma base do tráfico do Bloco C de Planalto Serrano, na Serra , policiais militares conseguiram recuperar duas motocicletas roubadas, munições, drogas e uma arma de calibre 12. A ação ocorreu no final da noite deste sábado (8).

De acordo com o capitão Adenir Marquez, supervisor do policiamento de área do 6º Batalhão, os agentes estavam fazendo patrulhamento de rotina pela região quando receberam a denúncia de que suspeitos armados estariam próximos a uma casa abandonada que funcionava como base do tráfico.

"Foi percebido que eles estavam fortemente armados. Ao perceberem a presença dos militares, eles iniciaram a fuga. Não foram capturados, mas os militares encontraram vasto material nessa casa", detalhou o capitão.

No local, havia:

Duas motocicletas roubadas

Uma arma de calibre 12

Três balanças de precisão

37 munições de calibre 9mm

Quatro munições de calibre 30

39 munições de calibre 12

Dois carregadores

Um tablete, quatro pedaços e seis buchas de maconha

Uma sacola contendo pó de crack

Um case de espingarda calibre 12

Uma luneta preta

Uma sacola com a marca impressa em adesivos da droga vendida no bairro

Segundo o capitão, a arma apreendida é de alto poder destrutivo. "É uma arma de grosso calibre, com potencial muito violento. Uma apreensão importante", destacou.

Duas motocicletas roubadas estavam em casa abandonada utilizada por traficantes na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar