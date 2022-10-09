Batida entre duas motos mata uma pessoa na rodovia ES 010, em Manguinhos

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente envolvendo outra moto, na Rodovia ES 010, altura de Manguinhos, na Serra. O caso aconteceu na noite deste sábado (8).
Testemunhas relataram à Polícia Militar que uma motocicleta da marca Suzuki teria colidido contra a Honda Biz, que era pilotada pela vítima, que acabou morrendo. Em vídeos que circularam pelas redes sociais, é possível ver que o condutor foi arremessado após o acidente.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra. De acordo com a Polícia Civil, ela ainda estava em andamento, na manhã deste domingo (9). Assim que houver novas informações sobre o procedimento adotado pelo delegado, este texto será atualizado.