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Serra

Batida entre duas motos mata uma pessoa na rodovia ES 010, em Manguinhos

Vítima estava em uma Honda Biz quando foi atingida por outra motocicleta; colisão aconteceu na noite deste sábado (8)

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 10:29

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 out 2022 às 10:29
Vítima estava em uma Biz quando foi atingida por outra motocicleta; colisão aconteceu na noite deste sábado (8)
O motociclista que, segundo testemunhas, teria provocado o acidente, também ficou ferido e precisou ser levado ao hospital Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente envolvendo outra moto, na Rodovia ES 010, altura de Manguinhos, na Serra. O caso aconteceu na noite deste sábado (8).
Testemunhas relataram à Polícia Militar que uma motocicleta da marca Suzuki teria colidido contra a Honda Biz, que era pilotada pela vítima, que acabou morrendo. Em vídeos que circularam pelas redes sociais, é possível ver que o condutor foi arremessado após o acidente.
O piloto da Suzuki fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, ficando sob escolta. O carona que estava com ele também precisou de atendimento médico.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra. De acordo com a Polícia Civil, ela ainda estava em andamento, na manhã deste domingo (9). Assim que houver novas informações sobre o procedimento adotado pelo delegado, este texto será atualizado.

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