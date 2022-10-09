Mulher é suspeita de esfaquear marido durante briga em Vila Velha

Eles também disseram que, em mais uma tentativa de reconciliação, a mulher foi conversar com a vítima na casa de parentes que moram pela região. O bate-papo, porém, virou uma discussão, e ela acabou partindo para cima do homem. De acordo com relatos de testemunhas, as brigas entre o casal eram constantes.

"A equipe se deslocou até o endereço e um indivíduo, ao notar a presença da polícia, saiu de casa e confirmou que socorreu o genro, porém não pôde ficar no hospital, pois teria que trabalhar cedo no outro dia. Ele contou que a filha e o genro brigaram. O pai chamou a filha, que afirmou que se tratava de uma briga de casal", detalhou a corporação sobre a ocorrência.