Mulher é suspeita de esfaquear marido durante briga em Vila Velha

Um homem de 28 anos levou uma facada no peito, na noite desse sábado (08), no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. A esposa dele, de 26 anos, é a suspeita de ter praticado a violência, durante uma briga. Familiares e vizinhos relataram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que os dois estavam em processo de separação, mas a mulher não aceitava o fim do relacionamento.
Eles também disseram que, em mais uma tentativa de reconciliação, a mulher foi conversar com a vítima na casa de parentes que moram pela região. O bate-papo, porém, virou uma discussão, e ela acabou partindo para cima do homem. De acordo com relatos de testemunhas, as brigas entre o casal eram constantes.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também no município, para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca. Após conversar com o homem ferido, policias foram até o bairro Primeiro de Maio, para colher as primeiras informações.
"A equipe se deslocou até o endereço e um indivíduo, ao notar a presença da polícia, saiu de casa e confirmou que socorreu o genro, porém não pôde ficar no hospital, pois teria que trabalhar cedo no outro dia. Ele contou que a filha e o genro brigaram. O pai chamou a filha, que afirmou que se tratava de uma briga de casal", detalhou a corporação sobre a ocorrência.
A reportagem apurou que o rapaz permanecia internado no hospital até este domingo (09) e que precisará passar por cirurgias.
A Polícia Civil destacou que a suspeita compareceu espontaneamente à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos sobre os fatos. No entanto, ela foi liberada em seguida, "considerando que não houve possibilidade de prisão em flagrante, conforme previsto no artigo 302 do Código Penal Brasileiro". O caso seguirá sob investigação.