Preso suspeito de assaltar e sequestrar mãe e filho de 2 anos na Serra

Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Rodrigo Gomes

Além de ser investigado por envolvimento no roubo e sequestro de mãe e filho, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Enquanto foi feita refém pelos criminosos, a mulher foi ameaçada, agredida pelos assaltantes e forçada a ligar para o marido e pedir senhas de aplicativos do celular. Em entrevista à TV Gazeta, a comerciante disse que só não desmaiou para não deixar o filho sozinho.

Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, onde sequestradores abandonaram mulher e criança após sequestro Crédito: Rodrigo Gomes

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o delegado Rodrigo Rosa, titular do 11º Distrito Policial da região, desde o dia do crime a equipe deu início às diligências com o objetivo de identificar os envolvidos no roubo e o carro utilizado por eles. Cruzando informações e analisando imagens de videomonitoramento, policiais chegaram ao carro utilizado pelos assaltantes, que foi reconhecido pela vítima.

O delegado informou que o carro usado pelos suspeitos foi identificado com ajuda das imagens registradas pelo cerco inteligente e, com isso, foi possível reconstituir o trajeto realizado pelos assaltantes.

"Com o cruzamento das informações, os policiais constataram que o veículo vinha sendo utilizado por traficantes do bairro Serra Dourada II, na Serra", informou a Polícia Civil.

Na última quinta-feira(6), policiais do 11º DP foram ao bairro Serra Dourada 2 e, durante diligências, viram o carro na avenida Belo Horizonte.

"Eles realizaram a abordagem e, nas buscas, encontraram 21 pedras de crack em uma sacola em baixo do banco de trás do carro. Dois homens, de 21 e 29 anos, estavam no veículo. O mais velho não tem qualquer indício de envolvimento em crimes e foi liberado no local. O indivíduo de 21 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). De acordo com os levantamentos da equipe do 11º DP, ele faz parte do grupo criminoso que atua no tráfico de drogas local e é investigado por suspeita de envolvimento no roubo do último dia 03. O veículo foi apreendido", detalhou a Polícia Civil.