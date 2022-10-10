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Crime em Jacaraípe

Preso suspeito de assaltar e sequestrar mãe e filho de 2 anos na Serra

Mulher e menino de dois anos e 10 meses foram rendidos na porta de uma escola no último dia 3. Mulher e criança foram abandonados na Rodovia Audifax Barcelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2022 às 11:06

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 11:06

Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra
Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos, suspeito de assaltar e sequestrar uma comerciante de 42 anos e o filho dela de dois anos e 10 meses, no último dia 3, em Jacaraípe, na Serra. A prisão ocorreu na última quinta-feira (6) no bairro Serra Dourada 2, e foi divulgada pela corporação nesta segunda (10).
Além de ser investigado por envolvimento no roubo e sequestro de mãe e filho, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

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Mãe sequestrada com filho diz que não desmaiou para criança não ficar sozinha

Enquanto foi feita refém pelos criminosos, a mulher foi ameaçada, agredida pelos assaltantes e forçada a ligar para o marido e pedir senhas de aplicativos do celular. Em entrevista à TV Gazeta, a comerciante disse que só não desmaiou para não deixar o filho sozinho.
Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra
Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, onde sequestradores abandonaram mulher e criança após sequestro Crédito: Rodrigo Gomes

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o delegado Rodrigo Rosa, titular do 11º Distrito Policial da região, desde o dia do crime a equipe deu início às diligências com o objetivo de identificar os envolvidos no roubo e o carro utilizado por eles. Cruzando informações e analisando imagens de videomonitoramento, policiais chegaram ao carro utilizado pelos assaltantes, que foi reconhecido pela vítima.
O delegado informou que o carro usado pelos suspeitos foi identificado com ajuda das imagens registradas pelo cerco inteligente e, com isso, foi possível reconstituir o trajeto realizado pelos assaltantes.
"Com o cruzamento das informações, os policiais constataram que o veículo vinha sendo utilizado por traficantes do bairro Serra Dourada II, na Serra", informou a Polícia Civil.
Na última quinta-feira(6), policiais do 11º DP foram ao bairro Serra Dourada 2 e, durante diligências, viram o carro na avenida Belo Horizonte.
"Eles realizaram a abordagem e, nas buscas, encontraram 21 pedras de crack em uma sacola em baixo do banco de trás do carro. Dois homens, de 21 e 29 anos, estavam no veículo. O mais velho não tem qualquer indício de envolvimento em crimes e foi liberado no local. O indivíduo de 21 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). De acordo com os levantamentos da equipe do 11º DP, ele faz parte do grupo criminoso que atua no tráfico de drogas local e é investigado por suspeita de envolvimento no roubo do último dia 03. O veículo foi apreendido", detalhou a Polícia Civil.
O nome do suspeito preso não foi divulgado e o caso segue em investigação.

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