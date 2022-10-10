Bairros da Grande Vitória ficam sem água após vazamento na Beira-Mar

A operação para conter e reparar um vazamento que atingiu a Avenida Beira-Mar, na altura do Penedo, em Vitória, deixa moradores de alguns bairros da Grande Vitória sem fornecimento de água na manhã desta segunda-feira (10).
VEJA OS 42 BAIRROS AFETADOS NA GRANDE VITÓRIA:
Vitória
- Ariovaldo Favalessa
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Caratoíra
- Centro Vitoria
- Comdusa
- Conquista
- Piedade
- Bairro de Lourdes
- Morro do Cabral
- Morro do Moscoso
- Morro do Quadro
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Grande Vitoria
- Horto
- Ilha das Caieiras
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Principe
- Inhangueta
- Jaburu
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Redenção
- Romão
- Santa Cecilia
- Santa Clara
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Reis
- São Jose
- São Pedro
- Universitário
- Vila Rubim
- Jardim América
- São Torquato
O alagamento aconteceu no sentido Centro de Vitória, e a passagem de veículos chegou a ficar comprometida, mas foi normalizada.
Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha
Procurada pela TV Gazeta, a Cesan informou que foi ao local para identificar o problema. Por volta das 6h48, o vazamento de água foi contido. A estratégia utilizada pela estatal foi fechar a distribuição de água para que a equipe pudesse trabalhar no local. O fechamento, no entanto, deixa 42 bairros da Grande Vitória sem água.
O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira foi ao local e registrou imagens do alagamento na Beira-Mar. Uma das fotos mostra um veículo da Cesan com as duas rodas (traseira e dianteira) do lado direito dentro da água. De acordo com a apuração no local, o reparo apenas será iniciado depois que o carro for retirado do buraco com água.
A Cesan detalhou que no local passa uma rede de água de grandes dimensões, com 600mm. A previsão é que o reparo seja concluído até as 14 horas.