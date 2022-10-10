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Bairros da Grande Vitória ficam sem água após vazamento na Beira-Mar

A Cesan detalhou que no local passa uma rede de água de grandes dimensões, com 600 milímetros. A previsão é que o reparo seja concluído até as 14 horas

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 09:20

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 out 2022 às 09:20
Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha
Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha Crédito: Fernando Madeira
A operação para conter e reparar um vazamento que atingiu a Avenida Beira-Mar, na altura do Penedo, em Vitória, deixa moradores de alguns bairros da Grande Vitória sem fornecimento de água na manhã desta segunda-feira (10).

VEJA OS 42 BAIRROS  AFETADOS NA GRANDE VITÓRIA:

Vitória
  • Ariovaldo Favalessa
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Caratoíra
  • Centro Vitoria
  • Comdusa
  • Conquista
  • Piedade
  • Bairro de Lourdes
  • Morro do Cabral
  • Morro do Moscoso
  • Morro do Quadro
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Grande Vitoria
  • Horto
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Principe
  • Inhangueta
  • Jaburu
  • Jucutuquara
  • Mario Cypreste
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Nova Palestina
  • Parque Moscoso
  • Redenção
  • Romão
  • Santa Cecilia
  • Santa Clara
  • Santa Tereza
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • Santos Reis
  • São Jose
  • São Pedro
  • Universitário
  • Vila Rubim
Cariacica
  • Jardim América
Vila Velha
  • São Torquato
O alagamento aconteceu no sentido Centro de Vitória, e a passagem de veículos chegou a ficar comprometida, mas foi normalizada.

Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha

Procurada pela TV Gazeta, a Cesan informou que foi ao local para identificar o problema. Por volta das 6h48, o vazamento de água foi contido. A estratégia utilizada pela estatal foi fechar a distribuição de água para que a equipe pudesse trabalhar no local. O fechamento, no entanto, deixa 42 bairros da Grande Vitória sem água.
O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira foi ao local e registrou imagens do alagamento na Beira-Mar. Uma das fotos mostra um veículo da Cesan com as duas rodas (traseira e dianteira) do lado direito dentro da água. De acordo com a apuração no local, o reparo apenas será iniciado depois que o carro for retirado do buraco com água. 
A Cesan detalhou que no local passa uma rede de água de grandes dimensões, com 600mm. A previsão é que o reparo seja concluído até as 14 horas.

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