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Perto do Saldanha

Vitória: vazamento deixa Avenida Beira-Mar tomada por água

O problema aconteceu no sentido Centro de Vitória, logo depois da Casa do Turismo Capixaba, antigo Clube Saldanha da Gama. Por volta das 6h48 o vazamento foi contido pela Cesan

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 06:38

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 out 2022 às 06:38
Avenida Beira-Mar ficou amanheceu completamente alagada na manhã desta segunda-feira (10)
Avenida Beira-Mar amanheceu completamente alagada na manhã desta segunda-feira (10) Crédito: Diony Silva
A Avenida Beira-Mar, em Vitória, em frente ao Penedo, amanheceu completamente alagada por conta de um vazamento de água nesta segunda-feira (10).
O problema aconteceu no sentido Centro de Vitória, logo depois da Casa do Turismo Capixaba, antigo Clube Saldanha da Gama. Devido ao alagamento, a passagem de veículos chegou a ficar comprometida, mas a situação já foi normalizada.

Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha

Procurada pela TV Gazeta, a Cesan informou que foi ao local para identificar o problema. Por volta de 6h48, o vazamento de água foi contido. A estratégia utilizada pela estatal foi fechar a distribuição de água para que a equipe pudesse trabalhar no local. O fechamento, no entanto, deixa bairros da Grande Vitória sem água. 
A Cesan detalhou que no local passa uma rede de água de grandes dimensões, com 600 mm. Um carro da companhia caiu na cratera aberta onde ocorreu o rompimento da adutora e o trabalho no local deve começar após a retirada do veículo. A previsão é que o reparo seja concluído até as 14h.
Imagem feita por drone mostra área alagada ao lado da calçada do Saldanha
Imagem feita por drone mostra área alagada ao lado da calçada do Saldanha Crédito: Luciney Araújo

VEJA OS 42 BAIRROS  AFETADOS NA GRANDE VITÓRIA:

Vitória
  • Ariovaldo Favalessa
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Caratoíra
  • Centro Vitoria
  • Comdusa
  • Conquista
  • Piedade
  • Bairro de Lourdes
  • Morro do Cabral
  • Morro do Moscoso
  • Morro do Quadro
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Grande Vitoria
  • Horto
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Principe
  • Inhangueta
  • Jaburu
  • Jucutuquara
  • Mario Cypreste
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Nova Palestina
  • Parque Moscoso
  • Redenção
  • Romão
  • Santa Cecilia
  • Santa Clara
  • Santa Tereza
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • Santos Reis
  • São Jose
  • São Pedro
  • Universitário
  • Vila Rubim
Cariacica
  • Jardim América
Vila Velha
  • São Torquato

Atualização

10/10/2022 - 8:49
A Cesan enviou nota com informações sobre os serviços de reparo no local e a relação de bairros afetados pelo problema. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

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