Vitória: vazamento deixa Avenida Beira-Mar tomada por água

A Avenida Beira-Mar, em Vitória, em frente ao Penedo, amanheceu completamente alagada por conta de um vazamento de água nesta segunda-feira (10).
O problema aconteceu no sentido Centro de Vitória, logo depois da Casa do Turismo Capixaba, antigo Clube Saldanha da Gama. Devido ao alagamento, a passagem de veículos chegou a ficar comprometida, mas a situação já foi normalizada.
Rompimento de adutora alagou trecho da Avenida Beira-Mar próximo ao Saldanha
Procurada pela TV Gazeta, a Cesan informou que foi ao local para identificar o problema. Por volta de 6h48, o vazamento de água foi contido. A estratégia utilizada pela estatal foi fechar a distribuição de água para que a equipe pudesse trabalhar no local. O fechamento, no entanto, deixa bairros da Grande Vitória sem água.
A Cesan detalhou que no local passa uma rede de água de grandes dimensões, com 600 mm. Um carro da companhia caiu na cratera aberta onde ocorreu o rompimento da adutora e o trabalho no local deve começar após a retirada do veículo. A previsão é que o reparo seja concluído até as 14h.
VEJA OS 42 BAIRROS AFETADOS NA GRANDE VITÓRIA:
Vitória
- Ariovaldo Favalessa
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Caratoíra
- Centro Vitoria
- Comdusa
- Conquista
- Piedade
- Bairro de Lourdes
- Morro do Cabral
- Morro do Moscoso
- Morro do Quadro
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Grande Vitoria
- Horto
- Ilha das Caieiras
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Principe
- Inhangueta
- Jaburu
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Redenção
- Romão
- Santa Cecilia
- Santa Clara
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Reis
- São Jose
- São Pedro
- Universitário
- Vila Rubim
- Jardim América
- São Torquato
Atualização
10/10/2022 - 8:49
A Cesan enviou nota com informações sobre os serviços de reparo no local e a relação de bairros afetados pelo problema. O texto foi atualizado.