Despejo de esgoto na orla de Cariacica chama atenção; veja vídeo

Um vídeo que circula pelas redes sociais tem chamado a atenção de moradores da região de Porto de Santana, em Cariacica. Nele, é possível perceber uma grande quantidade de esgoto sendo despejada na orla do município.
O homem que narra o vídeo relata um forte mau cheiro no local. Segundo ele, o dejeto vinha do bairro Alto Boa Vista, devido a um trabalho de desobstrução realizado pela Vale.
Procurada, a mineradora informou que realiza a limpeza periódica da rede de drenagem pluvial (de água da chuva) nas próprias dependências. "Entretanto, durante o procedimento, foi constatada a presença de esgoto lançado irregularmente na região e que alcançou a rede em um trecho localizado na área da empresa."
Também questionada, a Prefeitura de Cariacica disse que a limpeza e desobstrução da rede de drenagem que passa pela área da Vale gerou um aumento da vazão no ponto de saída. Além disso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente enviou uma equipe de fiscalização ao local e vai tomar as medidas cabíveis.
Ainda segundo o município, a responsabilidade pelo tratamento de esgoto é da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) que, por sua vez, afirmou que está realizando obras em Cariacica para ampliar e implementar novas redes de esgotamento sanitário.
"A meta é disponibilizar os serviços de coleta e tratamento de esgoto para toda população até 2030, três anos antes do que prevê o novo marco legal do saneamento. As obras estão em andamento e o bairro Porto de Santana será contemplado", concluiu, por meio de nota.