Despejo de esgoto na orla de Cariacica chama atenção; veja vídeo

Procurada, a mineradora informou que realiza a limpeza periódica da rede de drenagem pluvial (de água da chuva) nas próprias dependências. "Entretanto, durante o procedimento, foi constatada a presença de esgoto lançado irregularmente na região e que alcançou a rede em um trecho localizado na área da empresa."

"A meta é disponibilizar os serviços de coleta e tratamento de esgoto para toda população até 2030, três anos antes do que prevê o novo marco legal do saneamento. As obras estão em andamento e o bairro Porto de Santana será contemplado", concluiu, por meio de nota.