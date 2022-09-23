Como presente, homem ganha raiz de aipim de 8 quilos no Sul do ES

O aposentado Moacir José Uliana ganhou do casal de amigos José Maria Wetler e Auceny Wetler um aipim de 8,6kg. Ele foi colhido na última terça-feira (20), na localidade de Couro dos Monos, em Rio Novo do Sul , no Sul do Estado

Moacir José Uliana disse que o aipim é tão grande que teve que dividir com a família Crédito: Arquivo pessoal

Para a reportagem de A Gazeta, o dono da colheita, o também aposentado José Maria Wetler disse que cultiva aipim em uma chácara no município. Ele explicou que os pés mais antigos, na faixa de dois anos, desenvolvem mais a raiz. “Esse que tirei agora, foi o último do pé antigo que tenho”, comentou.

José também contou que não coloca adubo nas plantações e essa não foi a primeira vez que colheu um aipim desse tamanho. “Já colhi um pé inteiro em torno de 35kg”, lembrou. Além de aipim, na chácara José tem pé de abacate, laranja, jabuticaba, cajá, jambo, jaca. “Tem de tudo. Gosto muito de planta”, destacou.

Ao receber o presente do amigo, Moacir se surpreendeu com o tamanho e peso, visto que ele mesmo tirou a medida. “Nunca tinha visto uma raiz tão grande assim”. Ele informou o que fez com o aipim. “Cortei, dividi com a minha família, o restante congelei para aproveitar na alimentação”, contou.

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