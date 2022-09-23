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Como presente, homem ganha raiz de aipim de 8 quilos no Sul do ES

Ao receber o presente da colheita do amigo José Maria Wetler, Moacir José Uliana se surpreendeu com o tamanho e peso da raiz de 8,6kg colhida em Rio Novo do Sul
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 set 2022 às 15:25

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 15:25

O aposentado Moacir José Uliana ganhou do casal de amigos José Maria Wetler e Auceny Wetler um aipim de 8,6kg. Ele foi colhido na última terça-feira (20), na localidade de Couro dos Monos, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado.
Como presente, homem ganha aipim com mais de 8 quilos colhido em Rio Novo do Sul
Moacir José Uliana disse que o aipim é tão grande que teve que dividir com a família Crédito: Arquivo pessoal
Para a reportagem de A Gazeta, o dono da colheita, o também aposentado José Maria Wetler disse que cultiva aipim em uma chácara no município. Ele explicou que os pés mais antigos, na faixa de dois anos, desenvolvem mais a raiz. “Esse que tirei agora, foi o último do pé antigo que tenho”, comentou.
José também contou que não coloca adubo nas plantações e essa não foi a primeira vez que colheu um aipim desse tamanho. “Já colhi um pé inteiro em torno de 35kg”, lembrou. Além de aipim, na chácara José tem pé de abacate, laranja, jabuticaba, cajá, jambo, jaca. “Tem de tudo. Gosto muito de planta”, destacou.
Ao receber o presente do amigo, Moacir se surpreendeu com o tamanho e peso, visto que ele mesmo tirou a medida. “Nunca tinha visto uma raiz tão grande assim”. Ele informou o que fez com o aipim. “Cortei, dividi com a minha família, o restante congelei para aproveitar na alimentação”, contou.

O QUE DIZ O INCAPER

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou que a mandioca/aipim absorve grande quantidade de nutrientes e exporta tudo para a produção da raiz.
“Os fatores que fazem a mandioca ficarem com as raízes grandes e pesadas são: genética (as variedades); solos bem nutridos e leves; como também o tempo da colheita (quanto mais velha nessas condições, maior será a sua raiz). A não concorrência por nutrientes e luz solar, ajuda bastante no crescimento também", divulgou.

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