Pescador captura pirarucu de mais de 40 quilos no Rio Itapemirim

Pirarucu é pescado no RiO Crédito: Redes sociais

Um peixe de mais de 40 quilos foi parar no anzol do pedreiro Janiel Martins, que é pescador nas horas vagas em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A captura do pirarucu aconteceu na tarde deste sábado (06), na altura do bairro Baiminas.

O tamanho do peixe retirado das águas do Rio Itapemirim assustou quem viu a cena. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Janiel conta que estava em busca de um robalo, quando que viu um movimento estranho na água ao chegar às margens do rio.

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“Tinha um movimento estranho, quando ele colocou a cabeça para fora, achei que fosse um bagre africano. Como não estava conseguindo o robalo, coloquei uma isca artificial e bati duas vezes na água e veio o pirarucu. Fiquei assustado. Fui trazendo para perto, gritei os pescadores que estavam comigo, que ajudaram, pegando ele pela tarrafa”, contou Janiel.

O pescador, que mora no bairro Alto Amarelo, levou o peixe nas costas até sua casa, caminhando por mais de 20 minutos a pé. “Não cheguei a pesar, nem medir, mas era quase do meu tamanho e pesando mais de 40 quilos. Limpamos e hoje (domingo, dia 7) estamos fazendo um churrasco. Pescar um peixe desse tamanho é o sonho de todo pescador e eu fui um privilegiado. Graças a Deus, ganhei um presentão”, brinca o pescador.