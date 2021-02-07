Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Pescador captura pirarucu de mais de 40 quilos no Rio Itapemirim

Peixe foi capturado pelo pedreiro Janiel Martins, de 43 anos, neste sábado (06) no Rio Itapemirim. Tamanho surpreendeu quem acompanhava a pescaria
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 fev 2021 às 16:37

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 16:37

Pirarucu é pescado no Rio Itapemirim
Pirarucu é pescado no RiO Crédito: Redes sociais
Um peixe de mais de 40 quilos foi parar no anzol do pedreiro Janiel Martins, que é pescador nas horas vagas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A captura do pirarucu aconteceu na tarde deste sábado (06), na altura do bairro Baiminas.
O tamanho do peixe retirado das águas do Rio Itapemirim assustou quem viu a cena. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Janiel conta que estava em busca de um robalo, quando que viu um movimento estranho na água  ao chegar às margens do rio.
“Tinha um movimento estranho, quando ele colocou a cabeça para fora, achei que fosse um bagre africano. Como não estava conseguindo o robalo, coloquei uma isca artificial e bati duas vezes na água e veio o pirarucu. Fiquei assustado. Fui trazendo para perto, gritei os pescadores que estavam comigo, que ajudaram, pegando ele pela tarrafa”, contou Janiel.
O pescador, que mora no bairro Alto Amarelo, levou o peixe nas costas até sua casa, caminhando por mais de 20 minutos a pé. “Não cheguei a pesar, nem medir, mas era quase do meu tamanho e pesando mais de 40 quilos. Limpamos e hoje (domingo, dia 7) estamos fazendo um churrasco. Pescar um peixe desse tamanho é o sonho de todo pescador e eu fui um privilegiado. Graças a Deus, ganhei um presentão”, brinca o pescador.
Como este tipo de peixe não é nativo da região, ele acredita que tenha vindo da represa de algum criador local. O pirarucu é considerado um dos maiores peixes de água doce do planeta. Ele é nativo da Amazônia e adulto, chega a grandes dimensões, com comprimento que pode variar de dois a três metros, e pesar até 200 kg.

Veja Também

Veja as cidades do ES que tiveram maior volume de chuva em 24 horas

Aposta de Venda Nova do Imigrante, no ES, leva R$ 6 milhões na Quina

Segundo dia de prova do Enem digital para 458 candidatos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados