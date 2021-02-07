Segundo dia de prova do Enem digital para 458 candidatos no ES

Candidatos participam da primeira aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Digital, na UniCarioca Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A segunda prova da edição digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 será realizada neste domingo (07) em 104 cidades do Brasil. No Espírito Santo, 1.283 pessoas se inscreveram para realizar as provas nessa modalidade, mas somente 458 compareceram na primeira prova e devem fazer a segunda parte do exame.

Embora as questões objetivas sejam feitas pelo computador, os candidatos deverão ir até os locais de prova. Documento com foto e máscara também são obrigatórios.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame será aplicado em quatro cidades capixabas.

Na primeira prova digital, 64,3% dos inscritos não compareceram aos locais determinados para realizar o exame, ou seja 825 candidatos desistiram de fazer o teste.

A PROVA

Assim como no Enem impresso, a avaliação ocorre em dois dias. Neste domingo (07), os participantes farão as provas de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza.

O tempo de prova e os horários de aplicação também serão os mesmos, cinco horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo. Os portões abrem também às 11h30 e fecham às 13h, no horário de Brasília.

A diferença é que a prova será feita pelo computador. As questões objetivas serão todas marcadas na tela, e os participantes não precisarão preencher o cartão-resposta à mão, por isso a necessidade da caneta. Os participantes receberão uma folha de rascunho para fazer os cálculos das provas de exatas à mão, caso desejem.

Os computadores só terão acesso às provas. Os candidatos não terão acesso, por exemplo, à internet ou à calculadora. Na tela, quando a prova começar, aparecerão todas as questões. Será possível clicar em qual deseja acessar. O sistema também permite que o candidato escreva na tela com o mouse e que marque as questões para depois poder voltar nelas, por exemplo.

Cada computador será demarcado com o nome do candidato. Ele receberá a senha de acesso no momento da prova. Quando finalizar, deve acionar o fiscal e encerrar o sistema.

RESULTADO