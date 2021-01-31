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Primeira edição

Estudantes dizem terem sido barrados no Enem Digital em dois Estados e no DF

Em alguns locais de prova, o sistema parou ou os computadores nem chegaram a ser ligados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jan 2021 às 19:21

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:21

Candidatos participam da primeira aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Digital, na UniCarioca
Candidatos participam da primeira aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Digital, na UniCarioca Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Na inauguração do modelo digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos relatam terem sido impedidos de realizar a prova por falhas no sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O problema foi relatado por estudantes no Amapá, Alagoas e Distrito Federal. Neste domingo (31) ocorreu a primeira aplicação do modelo digital do Enem.
No Distrito Federal, Larissa Giovana Nascimento de Andrade Xavier, de 19 anos, teve de esperar em seu local de prova até às 15h30 e, então, foi orientada a ir para casa. "O sistema parou, não liberou as provas e ficamos esperando sem fazer nada até as 15h30", conta a estudante, "Depois, só passaram um número para registrarmos a reclamação e disseram que faríamos a reaplicação da prova provavelmente só em março".
Para Larissa, a situação demonstra um descaso com os estudantes. "Eu moro super longe de onde fui fazer a prova e a gasolina custa mais de R$ 5. Isso é um descaso total. Além de toda a preparação para fazer a prova, é um sentimento inexplicável, um descaso conosco". De acordo com a estudante, o problema foi em toda a Universidade Católica de Brasília, seu local de prova. O marido de Larissa, que fazia o exame em outro prédio da universidade, conseguiu começar o exame, mas foi instruído a finalizar e encerrar a prova.
Em Macapá, Luciene Souza da Silva, de 23 anos, conta ter esperado por mais de uma hora na tentativa de ter acesso à plataforma. "Nem abriu o sistema. Ficamos esperando porque quem estava aplicando a prova disse que era para aguardar. Foi mais de uma hora esperando liberar o sistema e nada, então mandaram a gente ir embora", relata. "Disseram que não era culpa da internet e nem dos computadores da escola, mas sim um problema no sistema. Dos oito laboratórios da escola, só um conseguiu acessar o sistema".

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No Estado de Alagoas, em Arapiraca, os computadores nem sequer foram ligados na sala onde Letícia Pereira, de 17 anos, fazia a prova. "Quando chegamos, os computadores estavam desligados e assim permaneceram. Ficamos esperando até as 13h30 para começar a prova, depois de termos assinado a lista de presença e a folha de redação e rascunho", conta a estudante. "Coordenadores vieram avisar os fiscais de sala que não teria a prova. Os fiscais avisaram que, devido a um problema na conexão, deveríamos remarcar a prova para outro dia".
Até a publicação desta reportagem, o Inep não havia se manifestou sobre o acontecimento. Através da assessoria, afirmou apenas que "qualquer informação relacionada à aplicação do exame será abordada na coletiva", prevista para ocorrer às 20h.

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