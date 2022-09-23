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Em Vila Velha

Incêndio consome Parque Paulo César Vinha e fumaça se alastra; veja imagens

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Notaer, com auxílio de helicóptero, estão mobilizadas para conter as chamas que voltaram a aparecer com maior intensidade na manhã desta sexta (23)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 set 2022 às 13:22

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 13:22

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde a manhã de quinta-feira (22), o Parque Paulo César Vinha, na altura do bairro Village do Sol, em Guarapari. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Notaer, com auxílio de helicóptero, estão mobilizadas para conter as chamas que voltaram a aparecer com maior intensidade na manhã desta sexta (23).
As chamas começaram atingindo uma área do parque, perto do pedágio. No local, equipes identificaram que o fogo tomou duas direções: sentido Vila Velha e Guarapari. No fim da manhã de sexta (23), o Corpo de Bombeiros informou que o fogo atingia, naquele momento, uma área de sete quilômetros quadrados.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) classificou a ocorrência como incêndio de grandes proporções e informou que o parque segue fechado para visitação.

Incêndio no Parque Paulo César Vinha cria neblina na pista

O Iema ainda alertou para a quantidade de fumaça vista na Rodovia do Sol, o que pode ser um obstáculo para os motoristas que trafegam pelo trecho. Há ainda o risco de animais atravessarem a pista tentando fugir do incêndio.
O repórter fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini foi ao local e registrou as imagens que mostram a presença da fumaça em Guarapari. Na Avenida Beira-Mar, em Vitória, também há registro da paisagem turva criada pela fumaça do incêndio, como mostram os registros do repórter fotográfico Carlos Alberto Silva.

Fumaça na região do Centro de Vitória

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