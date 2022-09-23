Grande Vitória ganha mais um parque e área de lazer neste sábado

O Parque Delegado Oswaldo Viola, seu nome oficial, até então era uma área livre utilizada para a prática do futebol. Mas, preocupados com a preservação das nascentes do local, os moradores pediram à prefeitura que fizesse um parque para proteger essas fontes d’água.

O parque está sendo entregue neste fim de semana, mas a prefeitura já decidiu ampliá-lo. Na área de lazer, será construído um anexo para eventos e um espaço gourmet, além de uma escada que vai ligar a Escola Cívico-Militar Professor Cerqueira Lima, que é vizinha do local, diretamente ao parque, para que os alunos e toda a comunidade escolar possam aproveitar o espaço para desenvolver suas aulas e atividades.