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Leonel Ximenes

Grande Vitória ganha mais um parque e área de lazer neste sábado

Além de nascentes, Parque da Biquinha tem mirante, playground, brinquedos acessíveis, lagoa, anfiteatro, ciclovia, calçada cidadã e academia, entre outros equipamentos

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 14:43

Públicado em 

23 set 2022 às 14:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lago e brinquedos acessíveis no Parque da Biquinha, em Jardim América
Lago e brinquedos acessíveis no Parque da Biquinha, em Jardim América Crédito: Cláudio Postay
Mirante, playground, brinquedos acessíveis, lagoa, anfiteatro, ciclovia, calçada cidadã, academia, posto da Polícia Militar e da Guarda Municipal, arquibancada, iluminação em LED… Tem de tudo um pouco no Parque da Biquinha, que será inaugurado neste sábado (24), às 15h, em Jardim América, Cariacica.
O Parque Delegado Oswaldo Viola, seu nome oficial, até então era uma área livre utilizada para a prática do futebol. Mas, preocupados com a preservação das nascentes do local, os moradores pediram à prefeitura que fizesse um parque para proteger essas fontes d’água.
O Parque da Biquinha, que está com suas fontes de água preservadas, terá entrada gratuita
O Parque da Biquinha, que está com suas fontes de água preservadas, terá entrada gratuita Crédito: Cláudio Postay
O parque está sendo entregue neste fim de semana, mas a prefeitura já decidiu ampliá-lo. Na área de lazer, será construído um anexo para eventos e um espaço gourmet, além de uma escada que vai ligar a Escola Cívico-Militar Professor Cerqueira Lima, que é vizinha do local, diretamente ao parque, para que os alunos e toda a comunidade escolar possam aproveitar o espaço para desenvolver suas aulas e atividades.

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“O Parque da Biquinha vai ser um local das famílias se reunirem, das crianças brincarem, de praticar esporte, local de caminhada, de convivência”, diz o prefeito Euclério Sampaio (União Brasil). O parque terá entrada gratuita e vai funcionar todos os dias das 6h às 22h. O governo do Estado informa que investiu R$ 2,6 milhões no complexo de lazer. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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