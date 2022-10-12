Ataques a ônibus em dia de terror em Vitória causam prejuízo de R$ 3,5 milhões

Ônibus incendiado no Parque Moscoso Crédito: Fernando Madeira

A terça-feira (11) de terror em Vitória terminou com um prejuízo de cerca de R$ 3,5 milhões para o Sistema Transcol em função dos seis ônibus que foram incendiados e ficaram totalmente destruídos após ataques de grupos criminosos. Esses veículos precisarão ser substituídos.

O impacto financeiro considera o custo de um novo coletivo, que é de em média R$ 580 mil, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Além dos seis ônibus que foram incendiados, um outro, da linha 182, foi alvo de tiros no bairro Bonfim. Mas, nesse caso, o veículo não ficou totalmente destruído.

De acordo com o GVBus, os prejuízos recaem em todo o sistema, especialmente nas empresas de ônibus, mas também na população.

"Isso porque, embora os consórcios possuam veículos reservas para garantir a operação, a destruição de um coletivo gera transtornos, já que um ônibus novo demora em média três meses para ser fabricado, além do período dos trâmites legais para que entre em circulação", explica o sindicato.

Balanço das linhas onde ônibus foram incendiados nesta terça-feira (11)

Na Serra :

: 544, na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Carapina.

Em Vitória:

507, no bairro Santa Helena, próximo ao pedágio da Terceira Ponte;

163, no Centro, próximo ao Parque Moscoso;

522, na Avenida Beira-Mar, na Enseada do Suá, próximo ao Hortomercado;

051, no bairro Consolação;

535, em Santo Antônio.

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84 ÔNIBUS INCENCIADOS DESDE 2004

O GVBus destaca que nos últimos 18 anos, entre 2004 e 2022, 84 ônibus do Sistema Transcol foram incendiados por criminosos e ficaram totalmente destruídos, sendo 13 deles somente neste ano, incluindo os casos desta terça-feira (11).

Outros três ônibus foram alvos de criminosos com o objetivo de queimá-los em 2022, mas sofreram apenas princípios de incêndio e não chegaram a ficar completamente destruídos. As chamas foram contidas pelos motoristas e os coletivos, reparados e reintegrados à operação.

Com isso, o impacto financeiro é de mais de R$ 48,7 milhões em 18 anos para reposição de coletivos.

OPERAÇÃO DO TRANSCOL FOI NORMALIZADA NO INÍCIO DA TARDE

exceto a linha 074, que ainda não está rodando e algumas linhas que estavam operando com desvios, por conta das festividades do Dia das Crianças. No início da tarde desta quarta-feira (12), a Ceturb-ES informou que a operação do Transcol foi normalizada,e algumas linhas que estavam operando com desvios, por conta das festividades do Dia das Crianças.

As linhas 518 e 535 já voltaram a passar pela Rodovia Serafim Derenzi. Às 11h, depois de tratativas entre a Ceturb-ES e o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus da empresa Grande Vitória foram liberados.

A reportagem averiguou que, em 20 minutos, apenas três ônibus passaram na Serafim Derenzi , no sentido São Pedro, enquanto no aplicativo do GVBus estavam previstos seis ônibus nesse período.

A Ceturb reforçou que a operação desta quarta-feira (12) é realizada com frota de domingos e feriados, ou seja, com número reduzido de veículos.

CONFIRA AVENIDAS E BAIRROS AFETADOS:

Rod. Serafim Derenzi

Av. Leitão da Silva

Av. Marechal Campos

Bairros que ficaram sem ônibus:

Romão

Bairro da Penha

Caratoíra

Consolação

Gurigica

Alto Itararé

Boa Vista

Morro do Quadro

Bela Vista

Grande São Pedro

Ônibus circulando na Av. Cesar Hilal, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (12) Crédito: Amanda Monteiro

No início da manhã, a Ceturb-ES informou que a circulação dos ônibus da garagem da empresa Grande Vitória estava sendo prejudicada por conta da presença do Sindicato dos Rodoviários no local, impedindo a saída dos veículos que atendem aos bairros da Capital. As linhas 518 e 535 não estavam passando pela avenida Serafim Derenzi, e sim pela Avenida Maruípe por conta disso.

"A Ceturb-ES esclarece que está em contato com os consórcios operadores para que aumentem o reforço no atendimento para a normalização da operação, uma vez que a Secretaria de Segurança garantiu o reforço no policiamento. Mas é necessário o alinhamento com o sindicato, o que também já está em andamento", disse em nota no início da manhã.