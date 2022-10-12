"Investigação poderá apontar outras razões", diz Casagrande sobre ataques em Vitória

Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública, em VitóriaCrédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar foi à procura do traficante Marujo, no bairro Bonfim, após a inteligência da corporação receber a informação de que o criminoso estava no local, na noite de segunda-feira (10), cercado por seguranças armados e prestes a atacar rivais.
De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Celante, o confronto com o grupo não se deu ao acaso. Um dos seguranças de Marujo foi morto na abordagem, o que se transformou no estopim para uma série de ataques em Vitória na terça-feira (11).
Foi uma "homenagem" da facção criminosa ao bandido que "caiu" e um desafio à polícia.
A inteligência, visivelmente, não conseguiu agir preventivamente e evitar a série de ônibus incendiados na Capital. "Mas, graças à inteligência, prendemos dez pessoas responsáveis pelos ataques", frisou Celante, em entrevista à coluna.
Pouco antes, quem falou foi o governador Renato Casagrande (PSB), que disputa a reeleição.
A "inteligência" das redes sociais e de aliados do socialista, à boca miúda, questiona se não há um viés eleitoral por trás da ação orquestrada pelo grupo criminoso em meio ao segundo turno do pleito.
É teoria da conspiração elevada à décima potência imaginar uma trama dessa magnitude. Mas vamos lá.
O próprio Casagrande afirmou à coluna não acreditar na tese.
"Não acho (que tem motivação eleitoral). Estamos investigando. O trabalho de investigação poderá apontar (isso). Estamos trabalhando com um único caminho, que é o de uma reação do grupo criminoso que perdeu um líder importante num enfrentamento com a polícia", afirmou.
Tem um parêntese aí, ao ressaltar que "a investigação poderá apontar".
O governador reafirmou, logo depois:
"Lógico que é fundamental que a gente tenha um estado que tenha uma polícia com independência para trabalhar, que a gente tenha um comando de segurança pública que tenha capacidade de investigar e punir quem quer que seja. A investigação poderá apontar outras razões (para os ataques em Vitória)".
Opositores do socialista, especialmente os apoiadores de Manato (PL), que disputa com o governador o segundo turno, aproveitam a oportunidade para criticar a gestão estadual. E é do jogo. Quem está no governo vira vitrine.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.