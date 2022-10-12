"Investigação poderá apontar outras razões", diz Casagrande sobre ataques em Vitória

Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar foi à procura do traficante Marujo, no bairro Bonfim, após a inteligência da corporação receber a informação de que o criminoso estava no local, na noite de segunda-feira (10), cercado por seguranças armados e prestes a atacar rivais.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Celante, o confronto com o grupo não se deu ao acaso. Um dos seguranças de Marujo foi morto na abordagem , o que se transformou no estopim para uma série de ataques em Vitória na terça-feira (11).

Foi uma "homenagem" da facção criminosa ao bandido que "caiu" e um desafio à polícia.

A inteligência, visivelmente, não conseguiu agir preventivamente e evitar a série de ônibus incendiados na Capital. "Mas, graças à inteligência, prendemos dez pessoas responsáveis pelos ataques", frisou Celante, em entrevista à coluna.

Pouco antes, quem falou foi o governador Renato Casagrande (PSB), que disputa a reeleição.

A "inteligência" das redes sociais e de aliados do socialista, à boca miúda, questiona se não há um viés eleitoral por trás da ação orquestrada pelo grupo criminoso em meio ao segundo turno do pleito.

É teoria da conspiração elevada à décima potência imaginar uma trama dessa magnitude. Mas vamos lá.

O próprio Casagrande afirmou à coluna não acreditar na tese.

"Não acho (que tem motivação eleitoral). Estamos investigando. O trabalho de investigação poderá apontar (isso). Estamos trabalhando com um único caminho, que é o de uma reação do grupo criminoso que perdeu um líder importante num enfrentamento com a polícia", afirmou.

Tem um parêntese aí, ao ressaltar que "a investigação poderá apontar".

O governador reafirmou, logo depois:

"Lógico que é fundamental que a gente tenha um estado que tenha uma polícia com independência para trabalhar, que a gente tenha um comando de segurança pública que tenha capacidade de investigar e punir quem quer que seja. A investigação poderá apontar outras razões (para os ataques em Vitória)".

Opositores do socialista, especialmente os apoiadores de Manato (PL), que disputa com o governador o segundo turno, aproveitam a oportunidade para criticar a gestão estadual. E é do jogo. Quem está no governo vira vitrine.

O próprio governador ainda cometeu um deslize, ao manter agenda de campanha com vereadores justo na tarde desta terça.

Uma coisa, entretanto, à parte as teorias conspiratórias, chamou a atenção da coluna.

Um perfil no Twitter, que se diz porta-voz de uma facção criminosa e está no ar desde 2018, provocou o governador.

Borrei o endereço da conta toscamente, mas é este o print:

Tuíte em que organização criminosa cita o governador Renato Casagrande Crédito: Reprodução

Na Secretaria de Segurança Pública a informação é de que o perfil já está sendo investigado, mas o fato de o Twitter não revelar os dados de quem está por trás das publicações dificulta o trabalho.

Ou seja, pode nem ser um integrante da facção criminosa o responsável pelas postagens. Mas, no mínimo, apologia ao crime tem aí.

Uma aliado de Casagrande diz que a publicação pode ajudar na linha de investigação, se houver, de indícios de interesse político-eleitoral por parte do crime organizado.

Em nenhum momento, nem mesmo em declarações em off, como se diz no jargão da imprensa, o nome de Manato foi citado, cabe frisar.