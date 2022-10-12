Vídeo mostra momento em que criminosos incendeiam ônibus em Vitória

Nas imagens é possível verificar que o ônibus estava parado no ponto de ônibus. Próximo ao local um grupo de quatro homens estava sentado na calçada, aparentando serem moradores de rua. Passageiros estavam próximos à porta da frente do coletivo aguardando o momento do embarque e ainda ônibus de outras linhas.

É o momento em que um dos homens, com camisa azul e uma mochila – ele parece liderar o grupo – se levanta e começa a dar ordens aos demais. Ele vai em direção ao ônibus. Os outros três o acompanham. Dois deles seguem para a parte de trás do veículo e um deles coloca um pano no rosto.

Na sequência, os passageiros percebem a ação dos criminosos, se desesperam e começam a fugir do local. Logo depois o vídeo mostra o momento em que o motorista deixa o veículo.

Ônibus incendiado no Parque Moscoso Crédito: Fernando Madeira

Na sequência, os criminosos também saem do coletivo, se reúnem do lado de fora e fogem do local. As chamas tomam conta do ônibus, que foi destruído.

ATAQUES EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE

Até o final da noite desta terça-feira (11), seis ônibus foram incendiados e outro foi metralhado. Atividades foram suspensas em escolas e comércio. Entre as pessoas, o medo se espalhou.

A Capital capixaba (e também a Serra) sofreu uma série de ataques orquestrados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), principal organização criminosa do Espírito Santo, cuja marca de destruição pode ser vista em inúmeras regiões da cidade.

Bandidos colocam fogo em ônibus na Praia do Suá, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

A informação é de que os ataques foram motivados pela morte de um jovem de 26 anos, identificado como Jonathan Candida Cardoso, ocorrida em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), no bairro Bonfim. Ele seria o segurança do criminoso mais procurado do Espírito Santo, Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo – chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha.

De acordo com a PM, equipes policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que o traficante estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.