De ônibus a coleta de lixo, ataques prejudicam serviços em Vitória

Em meio à onda de violência em Vitória nesta terça-feira (11), serviços básicos foram afetados em diversos pontos da cidade: linhas de ônibus foram suspensas ou sofreram alterações de itinerário, instituições de ensino e postos de saúde suspenderam suas atividades e alguns bairros ficaram sem coleta de lixo.

Bairro da Penha e Em nota, a Secretaria Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informa que, por conta dos atos de vandalismo, não foi possível realizar a coleta domiciliar em alguns bairros, como Bonfim Gurigica , que foram cenário de alguns dos ataques a ônibus nesta terça.

A secretaria ressalta que a coleta começou a ser normalizada ainda na noite de terça (11). A nota ainda afirma que a previsão é de que os serviços de coleta voltem ao normal em toda a Capital até esta quinta-feira (13). Como de costume nos feriados, as equipes estão trabalhando nesta quarta (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Ônibus circulando na Av. Cesar Hilal, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (12) Crédito: Amanda Monteiro

ITINERÁRIOS AFETADOS

Durante os ataques, no período da manhã, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que dez linhas de ônibus sofreram alterações nos seus itinerário . No terça, oito foram suspensas, enquanto outras duas — que transitam pela Rodovia Serafim Derenzi— tiveram suas rotas alteradas, passando pelo Centro de Vitória.

No início da manhã desta quarta-feira (12), a capital ficou sem a circulação de coletivos. O Sindicato dos Rodoviários também impediu a saída de alguns veículos. Em entrevista para a TV Gazeta, representantes do órgão informaram que as linhas que passam dentro de alguns bairros não circulariam, para garantir a segurança dos motoristas.

As frotas voltaram a circular no período da tarde. Por meio de nota, a Ceturb informou que a operação do Transcol foi normalizada, com exceção da linha 074, que ainda não está rodando, e algumas outras que estão operando com desvios, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Mesmo com a normalização, a reportagem de A Gazeta constatou que ainda havia lentidão em relação à circulação das linhas. A Ceturb reforçou que operação do feriado (12), assim como em fins de semana e outras datas comemorativas, é realizada com frota reduzida.

Para conferir a relação das linhas disponíveis, basta acessar o site da Ceturb , selecionar a opção "Horários" e escolher a linha. Assim que isso é feito, é possível visualizar uma tabela com os horários dos ônibus. Para esta quarta (12), é preciso conferir a parte da tabela relativa aos feriados, pois há diferenças em relação aos dias úteis.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Instituto Federal do Espírito Santos (Ifes) encerrou o expediente do campus Vitória às 16h30, por conta dos ataques perto da região.

Outras instituições particulares, como a Faesa e a Associação Vitoriana de Ensino Superior (Favi), também optaram pela suspensão das suas aulas. No caso da Faesa, as aulas teóricas aconteceram de forma virtual, na terça (11). Professores disponibilizaram links com os conteúdos das disciplinas, como informado em nota pela instituição.

Escolas de ensino básico também foram afetadas. O Centro Educacional Leonardo da Vinci cancelou as atividades extras ofertadas depois das 17h15. Em comunicado, a instituição orientou pais e responsáveis a buscarem seus filhos até o encerramento do turno letivo.

Cmei Laurentina Mendonça Corrêa (Consolação) e nas Emefs João Bandeira (Consolação) e Zilda Andrade (Bonfim). Na rede pública, a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), informou, em nota, que as atividades do período vespertino da terça (11) foram interrompidas no(Consolação) e nas(Consolação) e(Bonfim).

UNIDADES DE SAÚDE

As Unidades de Saúde das regiões em que os ataques foram feitos suspenderam suas atividades durante a tarde. Em nota, a Secretária Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informou que a suspensão ocorreu nas unidades de Consolação, Bairro da Penha e Bonfim. As três unidades não funcionarão no feriado (12), conforme informações da Semus.

A secretaria ainda informou que as Unidades de Saúde dos bairros que vão manter suas atividades no dia de Nossa Senhora Aparecida são: Praia do Suá, Nova Palestina, Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz. Elas funcionarão das 7h às 19h para atendimentos à população. Os Pronto Atendimentos da Praia do Suá e de São Pedro também funcionam normalmente para casos de urgência médica, 24h por dia.