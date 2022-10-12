Quatro suspeitos de ordenar ataques na Grande Vitória são detidos em rodovia

Marcio Celante, secretário de Estado da Segurança Pública Crédito: Fernando Madeira

Quatro suspeitos de terem ordenado os ataques a ônibus na Grande Vitória foram detidos na manhã desta quarta-feira (12), segundo o secretário da Segurança Pública do Estado, coronel Marcio Celante. O grupo estava sendo monitorado e os quatro foram abordados dentro de um veículo pela Polícia Rodoviária Federal , em um trecho de rodovia federal em Viana.

"Mais quatro criminosos foram abordados em uma rodovia federal. A informação chegou há 30 minutos (próximo das 8h). Os levantamentos estão sendo feitos, mas apontam que essas pessoas teriam ordenado os ataques" Coronel Marcio Celante - Secretário de Estado de Segurança Pública

O coronel ainda não deu detalhes nem identificação dos suspeitos, como nome e idade, ou se confessaram participação no crime. Eles foram levados pela PRF para a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), em Vitória.

O repórter fotográfico de A Gazeta Carlos Alberto Silva esteve no local e identificou as viaturas da PRF na delegacia, onde os suspeitos estão sendo ouvidos.

PRF na Divisão Patrimonial, na Avenida Marechal Campos, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda nesta quarta-feira, no início da tarde, mais um suspeito de envolvimento nos ataques foi preso. A PM informou que, volta de 13h, militares abordaram um veículo suspeito na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, na Capital. No carro, que pertence a uma locadora, estava um homem de 42 anos, conduzido à Divisão Patrimonial. Em diligências, os policiais também localizaram um homem de 45 anos, que alugou o automóvel e ficou constado que este está diretamente envolvido nos ataques. Ele foi autuado em flagrante e o outro conduzido, liberado.

Com as cinco prisões desta quarta – quatro por ordenar os ataques e um por envolvimento – chega a 16 o número total de pessoas detidas pelo envolvimento no crime. Na terça-feira foram 11 detidos, cinco deles adolescentes e outros seis autuados em flagrante por participar dos ataques.

Inicialmente, a informação era de que 10 pessoas haviam sido presas na terça, mas a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) atualizou os números, na tarde desta quarta-feira (12). "O 11º foi naquele ataque que houve próximo ao pedágio da Terceira Ponte. Ele buscou socorro no Pronto Atendimento da Praia do Suá, onde foi informada a entrada de uma pessoa com queimaduras. Quando a Guarda Municipal foi até o local, verificou que se tratava de um dos atores dessa ação de queima de ônibus. Temos então, no total, 16 criminosos presos", explicou Celante.

Por volta das 10h desta quarta (12), o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a informação em rede social e citou o serviço de inteligência, que foi utilizado para efetuar as prisões em Viana.

"Resposta rápida de quem realmente se preocupa com a segurança da população. Aqui crime organizado é combatido com rigor", escreveu o governador.

Estão presos 4 suspeitos de participarem da organização dos ataques de ontem. Resultado do trabalho integrado da PM/PC/PRF e do nosso serviço de inteligência. Resposta rápida de quem realmente se preocupa com a segurança da população. Aqui crime organizado é combatido com rigor! pic.twitter.com/ejA4nE6wRF — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) October 12, 2022

“Nosso foco agora é buscar a liderança e fazer a prisão. Na noite do confronto, a inteligência recebeu a informação que Marujo poderia estar no Bonfim com seus seguranças. Ainda precisamos confirmar se ele está aqui na Grande Vitória ou conseguiu fugir”, disse o secretário.

SECRETÁRIO DESCARTA INTERVENÇÃO FEDERAL APÓS ATAQUES NO ES

Perguntado sobre a possibilidade de uma intervenção federal no Espírito Santo ou da vinda da Força Nacional, o secretário Marcio Celante afirmou que "isso está descartado".

“Isso está descartado. Como foi em Santa Leopoldina, daremos a resposta aos capixabas aqui mesmo no Estado. Contamos com as polícias Militar Civil , além do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. Temos o apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Temos capacidade de dar essa resposta.”

PONTO A PONTO DOS ATAQUES

Bandidos colocam fogo em ônibus na Praia do Suá, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Seis ônibus incendiados e ainda outro metralhado. Atividades suspensas em escolas e comércio. Entre as pessoas, o medo se espalhou. Ao longo desta terça-feira (11), a Capital capixaba (e também a Serra) sofreu uma série de ataques orquestrados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) , principal organização criminosa do Espírito Santo , cuja marca de destruição pode ser vista em inúmeras regiões da cidade.

Your browser does not support the audio element. Dia de terror com incêndios e tiroteios em Vitória

Pelo menos sete coletivos viraram alvo dos bandidos — seis foram incendiados e um fuzilado. O carro da TV Tribuna também foi atacado por criminosos, que renderam um funcionário da emissora. A reportagem de A Gazeta preparou um ponto a ponto de tudo o que aconteceu ao longo do dia e se prolongou também à noite. Confira:

ESTOPIM DO CAOS

De acordo com a PM, equipes policiais se deslocaram até o local após receber uma denúncia de que o traficante estaria na região com seguranças armados, entre eles o suspeito que foi morto, planejando efetuar ataques a gangues rivais.

Jonathan Candida Cardoso era conhecido por ser segurança de Marujo, um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Horas depois da morte de Jonathan, um grupo fechou a Avenida Marechal Campos, próximo ao Bonfim. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos integrantes era mulher. Elas gritaram contra os policiais e acabaram se dispersando quando o efetivo aumentou no local.

1º ÔNIBUS ATACADO E CARRO DE REPORTAGEM

A sequência de ações criminosas começou por volta de 10h30, quando um ônibus foi metralhado no bairro Consolação . A Polícia Militar afirmou que indivíduos armados retiraram o motorista e passageiros de um coletivo e atiraram contra o veículo. Além disso, a corporação confirmou que a ação teria, de fato, relação com a morte do traficante.

Criminosos incendiaram um ônibus no bairro Consolação Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta, foi ao local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estavam sendo ameaçadas a deixarem o local No final da manhã, outro ataque aconteceu na mesma região. Dessa vez, um carro de reportagem da TV Tribuna foi incendiado por criminosos . A repórter Daniela Carla, da, foi ao local e relatou ao vivo, no ES1, que equipes de reportagem estavam sendo ameaçadas a deixarem o local

DOIS COLETIVOS INCENDIADOS

A fumaça de Consolação pôde ser vista de diversos pontos de Vitória. Confira no vídeo: A partir de 13h30, o primeiro ônibus foi incendiado na Avenida Marechal Campos, altura de Consolação, em Vitória A fumaça de Consolação pôde ser vista de diversos pontos de Vitória. Confira no vídeo:

Enquanto um ônibus era incendiado em Consolação, criminosos orquestraram mais um ataque, desta vez no bairro Santo Antônio. As ações aconteceram praticamente ao mesmo tempo, porém em pontos diferentes da Capital capixaba.

Após ataque de criminosos, ônibus é incendiado em Santo Antônio, Vitória

NO FOGO CRUZADO

Em meio ao caos que se instaurou na cidade, moradores sofreram com o medo e a sensação de insegurança. Imagens dos repórteres fotográficos Carlos Alberto Silva e Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram a população dos bairros mais atingidos fugindo dos incêndios, além de policiais trabalhando e até resgatando crianças dentro de uma casa.

Fotojornalismo: tensão em Vitória e população no fogo cruzado

INÍCIO DE NOITE CAÓTICA

Próximo ao acesso para a Terceira Ponte, em Vitória, o sexto ônibus foi atacado e incendiado Crédito: Leitor | A Gazeta

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