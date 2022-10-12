Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espera no ponto

Ônibus reduzidos e rotas alteradas na Grande Vitória um dia após ataques

No início da tarde desta quarta-feira (12), a Ceturb-ES informou que a operação do Transcol foi normalizada. No início da manhã, as avenidas e bairros de Vitória ficaram sem ônibus

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 07:48

Alberto Borém

Ônibus circulando na Av. Serafin Derenzi nesta quarta-feira (12) Crédito: Júlia Afonso
Um dia após os ataques que deixaram um ônibus metralhado e seis coletivos totalmente incendiados, poucas linhas do Sistema Transcol foram vistas circulando na manhã desta quarta-feira de feriado (12) em Vitória. Passageiros relataram que, em alguns pontos, os ônibus não estavam passando.
O Sindicato dos Rodoviários impediu a saída de alguns coletivos no início da manhã e informou para a TV Gazeta, no local, que as linhas que passam  dentro de alguns bairros da Capital não circulariam, para garantir a segurança dos motoristas.

OPERAÇÃO DO TRANSCOL FOI NORMALIZADA NO INÍCIO DA TARDE

No início da tarde desta quarta-feira (12), a Ceturb-ES informou que a operação do Transcol foi  normalizada, exceto a linha 074, que ainda não está rodando e algumas linhas que estavam operando com desvios, por conta das festividades do dia das Crianças.
As linhas 518 e 535 já voltaram a passar pela Rod. Serafim Derenzi. Às 11h, depois de tratativas entre a Ceturb-ES e o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus da empresa Grande Vitória foram liberados.
A reportagem averiguou que, em 20 minutos, apenas três ônibus passaram na Serafim Derenzi sentido São Pedro, enquanto no aplicativo era previsto 6 ônibus nesse período.
A Ceturb reforçou que a operação desta quarta-feira é realizada com frota de domingos e feriados, ou seja, ela já é feita com número reduzido de veículos.

CONFIRA AVENIDAS E BAIRROS AFETADOS:

  • Rod. Serafin Derenzi
  • Av. Leitão da Silva
  • Av. Marechal Campos
  • Bairros sem ônibus:
  • Romão
  • Bairro da Penha
  • Caratoíra
  • Consolação
  • Gurigica
  • Alto Itararé
  • Boa Vista
  • Morro do Quadro
  • Bela Vista
  • Grande São Pedro
Ônibus circulando na Av. Cesar Hilal, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (12) Crédito: Amanda Monteiro
No início da manhã, a Ceturb-ES informou que a circulação dos ônibus da garagem da empresa Grande Vitória estava sendo prejudicada por conta da presença do Sindicato dos Rodoviários no local, impedindo a saída dos veículos que atendem aos bairros da Capital. As linhas 518 e 535 não estavam passando pela avenida Serafin Derenzi, e sim pela Avenida Maruípe por conta disso.
"A Ceturb-ES esclarece que está em contato com os consórcios operadores para que eles aumentem o reforço no atendimento para a normalização da operação, uma vez que a Secretaria de Segurança garantiu o reforço no policiamento. Mas é necessário o alinhamento com o sindicato, o que também já está em andamento", disse em nota no início da manhã.
Ao menos oito linhas foram suspensas no dia de ataques após a morte do segurança de Fernando Morais, o "Marujo", que comanda o tráfico no Bairro da Penha.
Em coletiva de imprensa na terça-feira (11), o secretário de Estado da Segurança Pública, Marcio Celante, afirmou que os ônibus circulariam normalmente na Grande Vitória no feriado de Nossa Senhora Aparecida, também Dia das Crianças.
No entanto, o que foi registrado ao vivo no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, pela repórter Gabriela Martins, foi a falta ou demora dos ônibus nesta quarta-feira. Além disso, telespectadores enviaram mensagens reclamando dos pontos de ônibus cheios. 
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES ônibus Prefeitura de Vitória sindirodoviários Sistema Transcol Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados