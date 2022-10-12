Ônibus reduzidos e rotas alteradas na Grande Vitória um dia após ataques

Um dia após os ataques que deixaram um ônibus metralhado e seis coletivos totalmente incendiados, poucas linhas do Sistema Transcol foram vistas circulando na manhã desta quarta-feira de feriado (12) em Vitória. Passageiros relataram que, em alguns pontos, os ônibus não estavam passando.
O Sindicato dos Rodoviários impediu a saída de alguns coletivos no início da manhã e informou para a TV Gazeta, no local, que as linhas que passam dentro de alguns bairros da Capital não circulariam, para garantir a segurança dos motoristas.
OPERAÇÃO DO TRANSCOL FOI NORMALIZADA NO INÍCIO DA TARDE
No início da tarde desta quarta-feira (12), a Ceturb-ES informou que a operação do Transcol foi normalizada, exceto a linha 074, que ainda não está rodando e algumas linhas que estavam operando com desvios, por conta das festividades do dia das Crianças.
As linhas 518 e 535 já voltaram a passar pela Rod. Serafim Derenzi. Às 11h, depois de tratativas entre a Ceturb-ES e o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus da empresa Grande Vitória foram liberados.
A reportagem averiguou que, em 20 minutos, apenas três ônibus passaram na Serafim Derenzi sentido São Pedro, enquanto no aplicativo era previsto 6 ônibus nesse período.
A Ceturb reforçou que a operação desta quarta-feira é realizada com frota de domingos e feriados, ou seja, ela já é feita com número reduzido de veículos.
CONFIRA AVENIDAS E BAIRROS AFETADOS:
- Rod. Serafin Derenzi
- Av. Leitão da Silva
- Av. Marechal Campos
- Bairros sem ônibus:
- Romão
- Bairro da Penha
- Caratoíra
- Consolação
- Gurigica
- Alto Itararé
- Boa Vista
- Morro do Quadro
- Bela Vista
- Grande São Pedro
No início da manhã, a Ceturb-ES informou que a circulação dos ônibus da garagem da empresa Grande Vitória estava sendo prejudicada por conta da presença do Sindicato dos Rodoviários no local, impedindo a saída dos veículos que atendem aos bairros da Capital. As linhas 518 e 535 não estavam passando pela avenida Serafin Derenzi, e sim pela Avenida Maruípe por conta disso.
"A Ceturb-ES esclarece que está em contato com os consórcios operadores para que eles aumentem o reforço no atendimento para a normalização da operação, uma vez que a Secretaria de Segurança garantiu o reforço no policiamento. Mas é necessário o alinhamento com o sindicato, o que também já está em andamento", disse em nota no início da manhã.
Ao menos oito linhas foram suspensas no dia de ataques após a morte do segurança de Fernando Morais, o "Marujo", que comanda o tráfico no Bairro da Penha.
Em coletiva de imprensa na terça-feira (11), o secretário de Estado da Segurança Pública, Marcio Celante, afirmou que os ônibus circulariam normalmente na Grande Vitória no feriado de Nossa Senhora Aparecida, também Dia das Crianças.
No entanto, o que foi registrado ao vivo no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, pela repórter Gabriela Martins, foi a falta ou demora dos ônibus nesta quarta-feira. Além disso, telespectadores enviaram mensagens reclamando dos pontos de ônibus cheios.
Ônibus reduzidos e rotas alteradas na Grande Vitória um dia após ataques