'Crime organizado será enfrentado de forma rigorosa', diz Casagrande

Após três ônibus serem incendiados em Vitória neste sábado (7), o governador Renato Casagrande publicou, em suas redes sociais, mensagem dizendo que "grupos criminosos reagem à atuação das forças de Segurança do Espírito Santo" e que o "crime organizado será enfrentado de forma rigorosa".
De acordo com informações de policiais militares, os ataques podem ter relação com um confronto entre criminosos e PMs que terminou com um suspeito morto e uma base da corporação atacada na região do Bairro da Penha, na Capital, na madrugada deste sábado.
O primeiro ataque ocorreu na Avenida Dante Michelini, na orla da Praia de Camburi, por volta das 10h20. Em seguida, um segundo coletivo foi queimado na Avenida Maruípe, próximo à Casa do Cidadão. À tarde, um micro-ônibus foi incendiado na Avenida Leitão da Silva.
Em todas as ocorrências, testemunhas contaram que criminosos entraram, mandaram os passageiros sair e atearam fogo no veículo. Nenhum passageiro ou motorista ficou ferido.