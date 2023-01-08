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Operação Saturação

Após ataques e reforço no policiamento, Vitória tem confrontos durante a noite

Policiamento foi reforçado nas localidades do Bairro da Penha e São Benedito desde a tarde de sábado (7) após ataques criminosos a ônibus na Capital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jan 2023 às 10:42

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 10:42

Micro-ônibus é incendiado na Avenida Leitão da Silva, no terceiro ataque a coletivos deste sábado, 7 de janeiro
Ônibus foi incendiado no sábado por criminosos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória  Crédito: Weslley Vitor
Em resposta aos ataques a ônibus na Capital promovidos por integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), a Polícia Militar iniciou na tarde de sábado (7) a Operação Saturação, realizada na Região do Bairro da Penha. O policiamento na região foi reforçado e dois confrontos entre policiais e criminosos foram registrados durante a noite.
Em nota enviada na manhã deste domingo (8), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) destacou que a operação realizada nas localidades de Bairro da Penha e São Benedito teve como objetivo intensificar a presença policial nesses bairros e coibir ações criminosas.
A pasta confirmou que, durante a noite, ocorreram dois confrontos entre criminosos e policiais, ambos no Bairro da Penha, mas sem feridos ou detidos, nem materiais apreendidos.
"O policiamento segue reforçado na região e a população pode contribuir com o trabalho da polícia, por meio do Ciodes 190, em caso de crime em andamento, e do Disque-Denúncia 181, para denúncias anônimas", informou a pasta. 
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, estava na operação na localidade, no fim da tarde de sábado, junto com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, além de equipes da Polícia Civil, Força Tática e militares do Batalhão de Ações com Câes (BAC) e Batalhão de Missões Especiais (BME).
"Quando a tropa sobe para poder resolver, para prendê-los e enfrentá-los, corre todo mundo"
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar
“Fica aqui a seguinte mensagem: estivemos no Bairro da Penha, tomamos todo o morro e não fomos enfrentados. Esses covardes só enfrentam a população quando não têm a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança por perto. E aqui fica a garantia do comandante-geral de que não haverá território neste estado dominado pelo tráfico de drogas”, salientou o coronel Douglas Caus.

Ataques em Vitória

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho (Podemos), explicou que os ataques a ônibus registrados em Vitória neste sábado (7) foram reação de traficantes ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) à morte de um suspeito em confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha, durante a madrugada.
Segundo Ramalho, o suspeito morto, identificado como Hiago José Costa dos Santos, de 22 anos, tinha nove passagens pela polícia e era integrante da organização criminosa PCV, na qual atuaria como gerente do tráfico. Com ele, havia um colete, uma pistola calibre nove milímetros e um radiocomunicador.
"As queimas de ônibus de hoje (sábado) têm relação direta com esse confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha. Atirou contra os nossos policiais, não tem outra alternativa, vai levar tiro", destacou Ramalho.
De acordo com a PMES, policiais foram acionados para a região porque traficantes estariam ostentando armas e ameaçando moradores na praça do bairro São Benedito. Ramalho acrescentou que, ao fazer o patrulhamento no local, os policiais entraram em confronto com os criminosos, que estavam fortemente armados. Durante esse confronto, o suspeito foi morto.

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