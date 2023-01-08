Após ataques e reforço no policiamento, Vitória tem confrontos durante a noite

Ônibus foi incendiado no sábado por criminosos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Weslley Vitor

Em resposta aos ataques a ônibus na Capital promovidos por integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), a Polícia Militar iniciou na tarde de sábado (7) a Operação Saturação, realizada na Região do Bairro da Penha. O policiamento na região foi reforçado e dois confrontos entre policiais e criminosos foram registrados durante a noite.

Em nota enviada na manhã deste domingo (8), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) destacou que a operação realizada nas localidades de Bairro da Penha e São Benedito teve como objetivo intensificar a presença policial nesses bairros e coibir ações criminosas.

A pasta confirmou que, durante a noite, ocorreram dois confrontos entre criminosos e policiais, ambos no Bairro da Penha, mas sem feridos ou detidos, nem materiais apreendidos.

"O policiamento segue reforçado na região e a população pode contribuir com o trabalho da polícia, por meio do Ciodes 190, em caso de crime em andamento, e do Disque-Denúncia 181, para denúncias anônimas", informou a pasta.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, estava na operação na localidade, no fim da tarde de sábado, junto com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, além de equipes da Polícia Civil, Força Tática e militares do Batalhão de Ações com Câes (BAC) e Batalhão de Missões Especiais (BME).

"Quando a tropa sobe para poder resolver, para prendê-los e enfrentá-los, corre todo mundo" Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar

“Fica aqui a seguinte mensagem: estivemos no Bairro da Penha, tomamos todo o morro e não fomos enfrentados. Esses covardes só enfrentam a população quando não têm a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança por perto. E aqui fica a garantia do comandante-geral de que não haverá território neste estado dominado pelo tráfico de drogas”, salientou o coronel Douglas Caus.

Ataques em Vitória

Segundo Ramalho, o suspeito morto, identificado como Hiago José Costa dos Santos, de 22 anos, tinha nove passagens pela polícia e era integrante da organização criminosa PCV, na qual atuaria como gerente do tráfico. Com ele, havia um colete, uma pistola calibre nove milímetros e um radiocomunicador.

"As queimas de ônibus de hoje (sábado) têm relação direta com esse confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha. Atirou contra os nossos policiais, não tem outra alternativa, vai levar tiro", destacou Ramalho.