Suspeitos perguntam por homem e atiram em carro com três pessoas na Serra

Três colegas de trabalho que estavam em um carro conseguiram escapar ilesos de uma série de tiros na noite dessa quarta-feira (29), enquanto passavam por uma estrada de terra do bairro Central Carapina, na Serra. Os três suspeitos que atiraram contra o veículo dos trabalhadores fugiram.
De acordo com a Polícia Militar, o alvo dos criminosos seria um dos homens, de 42 anos. Segundo o relato dele aos policiais, "os indivíduos armados abordaram o automóvel, perguntando por ele". Nessa hora, o motorista reagiu e acelerou o carro – momento em que começaram os disparos. Apesar dos tiros, nenhum dos ocupantes se feriu.
Após conseguir se livrar do ataque, o homem de 42 anos foi deixado pelos colegas na estrada e acionou a corporação. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde os colegas, de 33 e 52 anos, chegaram logo depois, confirmando o que ele havia contado.
Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram encontrados. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, ninguém foi detido. Não há informações sobre o que motivou a tentativa de homicídio.