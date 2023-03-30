Sargento da PM reage a assalto e suspeito é baleado e preso na Serra

Um suspeito de 24 anos acabou ferido e preso após tentar assaltar um sargento da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Serra. Ele estava de folga na noite dessa quarta-feira (29) e saía de casa com a esposa, quando foi perseguido e abordado pelos criminosos. Um deles conseguiu fugir.
De acordo com o relato dele à corporação, a dupla – de moto preta e casacos escuros – seguiu o carro em que o casal estava por volta das 22h. O carona, Weverton Barcelos Andrade, teria pulado da motocicleta ainda em movimento, corrido em direção ao sargento e anunciado o assalto.
Logo em seguida, o policial teria saído do carro e mandado os suspeitos deitarem no chão. Segundo o registro da PM, ambos chegaram a colocar a mão na cintura, como se fossem sacar uma arma, e, por isso, o sargento efetuou seis disparos em direção a eles. Nesse momento, o piloto fugiu em direção ao bairro São Marcos.
"O carona tentou fugir correndo, mas quando viu que foi deixado para trás se jogou no asfalto. O sargento o revistou e encontrou um martelo e uma chave mixa (comumente usada para furtar e roubar carros) na cintura do suspeito, para simular que estava armado. Além de um celular", diz o texto.
Ferido com dois tiros nas pernas, o suspeito foi socorrido pela equipe da Polícia Militar à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede. Ele também levou dois tiros de raspão, no joelho e na canela. Depois, ele foi transferido para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, sob escolta.
Após o atendimento médico, a Polícia Civil informou que Weverton Barcelos Andrade, de 24 anos, foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Suspeito estava foragido
Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o suspeito estava foragido da prisão desde setembro de 2022, quando não retornou à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha após o expediente de trabalho externo. Ele estava preso desde outubro de 2018, cumprindo pena por furto.
Ostentava armas em vídeo
Ainda conforme o registro da Polícia Militar, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, durante o atendimento ao crime nessa quarta-feira (29), uma denúncia anônima enviou um vídeo em que Weverton Barcelos Andrade aparece ostentando duas armas de fogo.
"O suspeito mora em Jardim Bela Vista (Serra), que tem sido palco de constantes ocorrências de troca de tiros pela disputa do tráfico de drogas local entre as facções Primeiro Comando de Vitória (PVC) e Terceiro Comando Puro (TCP)", pontua a corporação, no texto.