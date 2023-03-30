Sargento da PM reage a assalto e suspeito é baleado e preso na Serra

Weverton Barcelos Andrade, de 24 anos, foi baleado e preso na Serra Crédito: Roberto Pratti

Um suspeito de 24 anos acabou ferido e preso após tentar assaltar um sargento da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Serra . Ele estava de folga na noite dessa quarta-feira (29) e saía de casa com a esposa, quando foi perseguido e abordado pelos criminosos. Um deles conseguiu fugir.

De acordo com o relato dele à corporação, a dupla – de moto preta e casacos escuros – seguiu o carro em que o casal estava por volta das 22h. O carona, Weverton Barcelos Andrade, teria pulado da motocicleta ainda em movimento, corrido em direção ao sargento e anunciado o assalto.

Logo em seguida, o policial teria saído do carro e mandado os suspeitos deitarem no chão. Segundo o registro da PM, ambos chegaram a colocar a mão na cintura, como se fossem sacar uma arma, e, por isso, o sargento efetuou seis disparos em direção a eles. Nesse momento, o piloto fugiu em direção ao bairro São Marcos.

"O carona tentou fugir correndo, mas quando viu que foi deixado para trás se jogou no asfalto. O sargento o revistou e encontrou um martelo e uma chave mixa (comumente usada para furtar e roubar carros) na cintura do suspeito, para simular que estava armado. Além de um celular", diz o texto.

Ferido com dois tiros nas pernas, o suspeito foi socorrido pela equipe da Polícia Militar à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra Sede. Ele também levou dois tiros de raspão, no joelho e na canela. Depois, ele foi transferido para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, sob escolta.

Após o atendimento médico, a Polícia Civil informou que Weverton Barcelos Andrade, de 24 anos, foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Suspeito estava foragido

Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) , o suspeito estava foragido da prisão desde setembro de 2022, quando não retornou à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha após o expediente de trabalho externo. Ele estava preso desde outubro de 2018, cumprindo pena por furto.

Ostentava armas em vídeo

Ainda conforme o registro da Polícia Militar, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, durante o atendimento ao crime nessa quarta-feira (29), uma denúncia anônima enviou um vídeo em que Weverton Barcelos Andrade aparece ostentando duas armas de fogo.