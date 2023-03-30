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Operação Sinal

Polícia apreende dezenas de celulares roubados e anabolizantes na Grande Vitória

Ações com foco em combater crime de receptação de aparelhos ocorreram nesta quarta-feira (29); durante a operação, também foram apreendidos anabolizantes

Publicado em 30 de Março de 2023 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2023 às 11:49
Dezenas de celulares roubados ou furtados foram recuperados nessa quarta-feira (29), durante a Operação Sinal – cujo objetivo é combater a receptação de aparelhos telefônicos. As ações foram realizadas em cinco municípios da Região Metropolitana: VitóriaVila VelhaSerraCariacica e Guarapari, e, durante as ações, também foram apreendidos frascos e caixas de anabolizantes.
Conforme registrado pela Polícia Militar, entre os locais vistoriados está uma assistência técnica em Boa Vista I, em Vila Velha. Junto a um homem que se identificou como técnico de telefonia foram encontrados dois celulares da marca Apple com restrição de furto e roubo, incluindo o de uso próprio dele.
Durante as buscas, também foram encontrados chips que estavam vinculados a aparelhos roubados e outro iPhone adquirido de forma ilegal. Também foram apreendidos 25 frascos e 17 caixas de anabolizantes, que não possuem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, por isso, não podem ser vendidos no país.
Em um dos celulares apreendidos, os policiais militares relataram ter encontrado imagens que mostravam o homem que se identificou como técnico em telefonia "ostentando armas", contabilizando "elevados montantes em dinheiro" e "recebendo ofertas de smartphones roubados".
A reportagem de A Gazeta demandou as autoridades a respeito da Operação Sinal. No entanto, mais detalhes só serão passados em uma coletiva de imprensa da Polícia Civil, marcada para acontecer na tarde desta quinta-feira (30), em Vitória. Este texto será atualizado.

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