Três semanas após deixar cadeia, mulher é presa invadindo banco em Vitória

Exatamente três semanas após deixar o presídio, uma mulher de 30 anos voltou a ser presa – desta vez, por tentar invadir uma agência bancária localizada no Centro de Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, ela estava quebrando os vidros da porta giratória na madrugada desta quinta-feira (30).
Segundo a corporação, a suspeita foi flagrada por agentes que faziam patrulhamento preventivo na região. No momento em que foi detida, ela usava ferramentas para tentar arrombar o banco. "Ela estava com chave de fenda, vergalhão, broca e chave de roda", detalhou.
Conforme informado pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), a mulher havia deixado o Centro Prisional Feminino de Cariacica no dia 9 de março deste ano, "data do último alvará emitido pela Justiça". Ela tem passagens pelo sistema prisional desde fevereiro de 2013, pelos crimes de furto e roubo.
A suspeita, de 29 anos, foi levada para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por tentativa de furto qualificado por destruir obstáculo durante repouso noturno. A mulher foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em nota, o Banestes informou que a Agência Moscoso, alvo do crime, funcionará normalmente nesta quinta-feira (30). "A entrada de clientes na unidade será controlada, devido à porta giratória ter sido danificada", esclareceu. O banco também ressaltou que colabora com o trabalho da polícia.