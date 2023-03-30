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Três semanas após deixar cadeia, mulher é presa invadindo banco em Vitória

Suspeita de 30 anos foi detida pela Guarda Municipal na madrugada desta sexta-feira (30), quebrando porta da agência no Centro; ela havia deixado o presídio no último dia 9

Publicado em 30 de Março de 2023 às 08:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2023 às 08:28
Agência do Banestes invadida fica na Avenida República, no Centro de Vitória
Agência do Banestes invadida fica na Avenida República, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Exatamente três semanas após deixar o presídio, uma mulher de 30 anos voltou a ser presa – desta vez, por tentar invadir uma agência bancária localizada no Centro de Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, ela estava quebrando os vidros da porta giratória na madrugada desta quinta-feira (30).
Segundo a corporação, a suspeita foi flagrada por agentes que faziam patrulhamento preventivo na região. No momento em que foi detida, ela usava ferramentas para tentar arrombar o banco. "Ela estava com chave de fenda, vergalhão, broca e chave de roda", detalhou.
Suspeita de 30 anos usava ferramentas para quebrar porta giratória de agência bancária no Centro de Vitória
Suspeita de 30 anos usava ferramentas para quebrar porta giratória de agência bancária no Centro de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Conforme informado pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), a mulher havia deixado o Centro Prisional Feminino de Cariacica no dia 9 de março deste ano, "data do último alvará emitido pela Justiça". Ela tem passagens pelo sistema prisional desde fevereiro de 2013, pelos crimes de furto e roubo.
A suspeita, de 29 anos, foi levada para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por tentativa de furto qualificado por destruir obstáculo durante repouso noturno. A mulher foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em nota, o Banestes informou que a Agência Moscoso, alvo do crime, funcionará normalmente nesta quinta-feira (30). "A entrada de clientes na unidade será controlada, devido à porta giratória ter sido danificada", esclareceu. O banco também ressaltou que colabora com o trabalho da polícia.

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