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Em Central Carapina

Policial penal tem carro cercado, reage e mata suspeito na Serra

O agente estava a caminho do trabalho, no Centro de Detenção Provisória da Serra, quando foi surpreendido por três homens. Houve troca de tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2023 às 07:12

Publicado em 30 de Março de 2023 às 07:12

Carro do policial penal ficou com várias marcas de tiros
Carro do policial penal ficou com várias marcas de tiros Crédito: Archimedis Patrício
Um homem foi morto por um policial penal após cercar o carro do agente, junto de dois comparsas, na noite desta quarta-feira (29), em Central Carapina, na Serra. A troca de tiros aconteceu em uma estrada de terra que liga o bairro à Rodovia do Contorno, em uma região conhecida como Areal.
De acordo com o registro da Polícia Militar, o policial penal estava a caminho de um presídio no município de Viana, onde teria uma palestra, quando foi surpreendido pelos três suspeitos armados. Eles saíram de uma área de mata e efetuaram disparos contra o carro da vítima – que revidou, atirando.
Nesse momento, dois dos criminosos conseguiram fugir e o outro, de 45 anos, acabou baleado. Ele levou três tiros: dois na região do olho direito e um na coxa direita. Uma equipe da PM o levou até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina, mas ele não resistiu e morreu.
Ainda no local do crime, perto do suspeito ferido, os policiais militares encontraram uma arma de fogo carregada com nove munições e um carregador com outras três. Ao todo, o agente penal teria efetuado 14 disparos. O carro dele apresentava três perfurações: uma no para-brisa e duas na lataria.
Carro do policial penal ficou com várias marcas de tiros
Carro do policial penal ficou com várias marcas de tiros Crédito: Archimedis Patrício
O material encontrado na região foi apreendido e a pistola do policial penal recolhida para procedimentos de praxe. O caso foi entregue na Delegacia Regional da Serra. Até então, o criminoso morto não havia sido identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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