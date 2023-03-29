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Confessou o crime

Suspeito de matar homem degolado em Vila Velha é preso

Joanilson Sabadine, de 50 anos, foi morto em Jardim Marilândia, na madrugada desta quarta-feira (29); assassino foi capturado em Guarapari

Publicado em 29 de Março de 2023 às 19:16

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 mar 2023 às 19:16
Joanilson Sabadine, de 50 anos, foi morto em Jardim Marilândia, na madrugada desta quarta-feira (29); assassino foi capturado em Guarapari
Homem degolou vítima após ela deitar na calçada, em Jardim Marilândia Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O suspeito de matar degolado um colega em Jardim Marilândia, Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (29), foi preso em Guarapari, durante a tarde. De acordo com a polícia, o homem confessou o crime, mas não deu detalhes sobre a motivação. O detido não teve o nome informado à reportagem.
A vítima é Joanilson Sabadine, de 50 anos. Segundo a Polícia Civil, ele estava bebendo com seis pessoas em um bar. Durante a madrugada, os colegas foram embora e só sobrou Joanilson e o suspeito.
Os dois sentaram na calçada; Joanilson deitou no chão e dormiu. Foi aí que o suspeito degolou a vítima. A faca usada por ele não foi localizada.
Suspeito de matar homem degolado em Vila Velha é preso
Joanilson Sabadine de 50 anos morreu degolado em Vila Velha, ES.
Joanilson Sabadine de 50 anos morreu degolado em Vila Velha Crédito: Reprodução
Pela manhã, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha fizeram buscas pela região. Eles chegaram até a casa do criminoso, que tem 47 anos. No local, testemunhas informaram que ele tinha ido para residência de uma familiar em Guarapari.
"Os policiais foram até o município e localizaram o suspeito, que confessou o crime, mas não deu detalhes sobre a motivação. Ele foi levado à delegacia, onde foi autuado por homicídio qualificado e, em seguida, encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça", informou a Polícia Civil.

Quem era a vítima

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou com familiares da vítima que Joanilson trabalhava fazendo bicos, seria usuário de drogas e bebia muito. Para eles, o homem pode ter sido assassinado após alguma briga por motivo banal.

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