Homem degolou vítima após ela deitar na calçada, em Jardim Marilândia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A vítima é Joanilson Sabadine, de 50 anos. Segundo a Polícia Civil , ele estava bebendo com seis pessoas em um bar. Durante a madrugada, os colegas foram embora e só sobrou Joanilson e o suspeito.

Os dois sentaram na calçada; Joanilson deitou no chão e dormiu. Foi aí que o suspeito degolou a vítima. A faca usada por ele não foi localizada.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar homem degolado em Vila Velha é preso

Joanilson Sabadine de 50 anos morreu degolado em Vila Velha Crédito: Reprodução

Pela manhã, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha fizeram buscas pela região. Eles chegaram até a casa do criminoso, que tem 47 anos. No local, testemunhas informaram que ele tinha ido para residência de uma familiar em Guarapari.

"Os policiais foram até o município e localizaram o suspeito, que confessou o crime, mas não deu detalhes sobre a motivação. Ele foi levado à delegacia, onde foi autuado por homicídio qualificado e, em seguida, encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça", informou a Polícia Civil.

Quem era a vítima