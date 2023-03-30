Seis pessoas foram presas após sequestrarem e espancarem um homem suspeito de praticar furtos na região de Jardim Tropical, na Serra . A ação foi gravada por testemunhas, na tarde desta quarta-feira (29), e o vídeo ajudou a polícia a encontrar o grupo.

Tudo começou em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Quem estava na rua viu quando suspeitos em um Hyundai HB20 cinza começaram a agredir e empurrar um homem à força para dentro do veículo. A ação foi filmada (veja acima).

Com o vídeo em mãos, as testemunhas chamaram a Polícia Militar , que começou as buscas. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os agentes pesquisaram a placa do carro e viram que o endereço do proprietário era de Jardim Tropical, também na Serra.

As equipes foram até a região. Na Rua João Gonçalves da Silva, ainda Segundo o boletim, os policiais viram um grupo suspeito em um ponto de tráfico da localidade. Entre eles, estava um dos criminosos que aparece no vídeo.

Your browser does not support the audio element. Grupo é preso após sequestrar e espancar suspeito de furtos na Serra

O suspeito, de 32 anos, confirmou a participação no sequestro. Neste momento, outra equipe viu o HB20 saindo da região de Furnas. A equipe foi atrás do carro, que foi abordado na Rua Assembleia de Deus, indo em direção a Central Carapina.

Cinco homens estavam dentro do veículo, com as mesmas roupas que apareciam no vídeo. Os suspeitos têm entre 20 e 40 anos. Segundo o boletim, eles afirmaram que "haviam levado a vítima para fazer 'justiça' devido a furtos que a vítima estaria cometendo na região em que eles, segundo informações e dados no sistema da polícia, dominam o tráfico de drogas".

Eles ainda teriam dito que esse tipo de "justiça" faz com que a população simpatize pelo grupo do tráfico local.

Um dos suspeitos estava com a camisa suja de sangue e mostrou aos policiais onde o homem estava espancado. A vítima, de 38 anos, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina e depois encaminhada para um hospital do mesmo município.