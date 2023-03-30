Seis pessoas foram presas após sequestrarem e espancarem um homem suspeito de praticar furtos na região de Jardim Tropical, na Serra. A ação foi gravada por testemunhas, na tarde desta quarta-feira (29), e o vídeo ajudou a polícia a encontrar o grupo.
Tudo começou em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Quem estava na rua viu quando suspeitos em um Hyundai HB20 cinza começaram a agredir e empurrar um homem à força para dentro do veículo. A ação foi filmada (veja acima).
Com o vídeo em mãos, as testemunhas chamaram a Polícia Militar, que começou as buscas. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os agentes pesquisaram a placa do carro e viram que o endereço do proprietário era de Jardim Tropical, também na Serra.
As equipes foram até a região. Na Rua João Gonçalves da Silva, ainda Segundo o boletim, os policiais viram um grupo suspeito em um ponto de tráfico da localidade. Entre eles, estava um dos criminosos que aparece no vídeo.
Grupo é preso após sequestrar e espancar suspeito de furtos na Serra
O suspeito, de 32 anos, confirmou a participação no sequestro. Neste momento, outra equipe viu o HB20 saindo da região de Furnas. A equipe foi atrás do carro, que foi abordado na Rua Assembleia de Deus, indo em direção a Central Carapina.
Cinco homens estavam dentro do veículo, com as mesmas roupas que apareciam no vídeo. Os suspeitos têm entre 20 e 40 anos. Segundo o boletim, eles afirmaram que "haviam levado a vítima para fazer 'justiça' devido a furtos que a vítima estaria cometendo na região em que eles, segundo informações e dados no sistema da polícia, dominam o tráfico de drogas".
Eles ainda teriam dito que esse tipo de "justiça" faz com que a população simpatize pelo grupo do tráfico local.
Um dos suspeitos estava com a camisa suja de sangue e mostrou aos policiais onde o homem estava espancado. A vítima, de 38 anos, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina e depois encaminhada para um hospital do mesmo município.
Os seis suspeitos foram levados para a Delegacia Regional da Serra. Até a publicação desta matéria, a Polícia Civil não havia informado a autuação deles.