Homem faz arrastão em ônibus e é rastreado com ajuda de celular em Vila Velha

Criminoso faz arrastão em Transcol e rouba oito celulares em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Um homem foi preso após fazer um arrastão dentro de um ônibus do Transcol, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (29). O suspeito foi localizado após uma das vítimas rastrear o celular que foi levado durante o roubo.

A Polícia Militar foi acionada por passageiros. Quando os policiais chegaram, o coletivo que faz a linha 557 (Terminal Itaparica | Vitória) estava parado na altura da alça da Terceira Ponte.

Uma das vítimas disse rastreou o celular roubado pelo criminoso. Com a localização, os policiais conseguiram prender o homem, que estava fugindo dentro de outro coletivo, da linha 611 (Terminal Itaparica | Praia da Costa).

Ao ser abordado, o rapaz confessou o crime praticado minutos antes.

Segundo as vítimas relataram aos policiais, o homem usou um simulacro de arma de fogo (sem marca e sem numeração) e uma faca de aproximadamente 20 centímetros. Durante a ação, os passageiros contaram que o acusado usou violência para conseguir subtrair os bens das pessoas.

Foram pelo menos nove vítimas. Entre os bens levados, estão aparelhos celulares de várias marcas e modelos, cartões de crédito e de passagem.

As polícias Militar e Civil foram demandas pela reportagem, mas até a publicação desta matéria não responderam.